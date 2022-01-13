В Казахстане запустили сайт Stopterrorism.kz

Генпрокуратура просит загружать туда фото, видео и аудио массовых беспорядков.

В Казахстане заработал сайт Stopterrorism.kz, где граждане могут анонимно поделиться фотографиями и видео с мест беспорядков. В настоящее время прокурорами проводится сбор и фиксация доказательств, а также идентификация преступников по видеозаписям.

Ресурс запущен генеральной прокуратурой совместно с МЦРИАП. Напомним, митинги в Алматы в ночь на 5 января переросли в беспорядки и погромы. Террористы и мародеры захватывали здания, устраивали поджоги, грабили магазины. Кадры этих бесчинств граждане могут загрузить на указанный сайт и тем самым помочь в расследовании этих происшествий.

«Наш контакт-центр 1414 продолжает принимать звонки и помогает с поиском пропавших в трагические для нас дни, оказывает психологическую помощь, — рассказывает Багдат Мусин, глава МЦРИАП. — За непродолжительное время коллегами было принято 100 000 звонков: много заявок на продовольствие, активно записываются в волонтеры, кто-то обращается за психологической помощью, но среди прочего — чуть больше двух тысяч — просьбы найти пропавшего близкого. Все данные, поступающие в контактный центр, передаются правоохранительным органам и генпрокуратуре. Для того, чтобы ускорить процесс помощи в устранении последствий, мы совместно с генпрокуратурой создали веб-сайт Stopterrorism.kz. На котором граждане могут загружать анонимно видео, фото и аудиозаписи событий, связанных с массовыми беспорядками. Благодаря общим усилиям и помощи неравнодушных казахстанцев нам удастся в короткие сроки установить порядок и организовать помощь тем, кто пострадал».