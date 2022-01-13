Ерболат Досаев рассказал, как восстанавливается работа финансовой системы

С 7 января поэтапно восстанавливается доступ к онлайн-сервисам банков второго уровня по всей стране.

Об этом сообщил на заседании правительства председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает Zakon.kz.

«В целях обеспечения стабильной работы финансовой системы Национальным банком приняты следующие оперативные меры. Начиная с 7 января поэтапно восстановлен доступ к онлайн-сервисам банков второго уровня по всей стране. Приняты меры по обеспечению банков наличными средствами и работы банкоматов для выдачи наличных денег, включая город Алматы и Алматинскую область», — заявил Ерболат Досаев.

По его словам, с 10 января функционируют в штатном режиме платежные системы Казахстанского центра межбанковских расчетов для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета.

Как напомнил глава Нацбанка, президент 11 января отметил, что устойчивый экономический рост невозможен без обеспечения стабильности на валютном рынке.

«Сегодня возобновляются торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведение международных платежей и переводов. С целью недопущения спекулятивного давления на тенге Национальный банк обеспечит баланс на валютном рынке, при необходимости — путем проведения валютных интервенций. Успешная реализация вышеуказанного пакета мер должна обеспечить восстановление доверия к национальной валюте со стороны внутренних и внешних участников рынка», — отметил спикер.