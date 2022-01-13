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Ерболат Досаев рассказал, как восстанавливается работа финансовой системы

С 7 января поэтапно восстанавливается доступ к онлайн-сервисам банков второго уровня по всей стране.

13 января 2022 11:08, Profit.kz
Рубрики: Бизнес

Об этом сообщил на заседании правительства председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает Zakon.kz.

«В целях обеспечения стабильной работы финансовой системы Национальным банком приняты следующие оперативные меры. Начиная с 7 января поэтапно восстановлен доступ к онлайн-сервисам банков второго уровня по всей стране. Приняты меры по обеспечению банков наличными средствами и работы банкоматов для выдачи наличных денег, включая город Алматы и Алматинскую область», — заявил Ерболат Досаев.

По его словам, с 10 января функционируют в штатном режиме платежные системы Казахстанского центра межбанковских расчетов для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета.

Как напомнил глава Нацбанка, президент 11 января отметил, что устойчивый экономический рост невозможен без обеспечения стабильности на валютном рынке.

«Сегодня возобновляются торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведение международных платежей и переводов. С целью недопущения спекулятивного давления на тенге Национальный банк обеспечит баланс на валютном рынке, при необходимости — путем проведения валютных интервенций. Успешная реализация вышеуказанного пакета мер должна обеспечить восстановление доверия к национальной валюте со стороны внутренних и внешних участников рынка», — отметил спикер.

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