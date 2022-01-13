Порядка миллиарда тенге составил предварительный ущерб Кселл

Мародеры разграбили шесть магазинов Kcell Storе в Алматы и Алматинской области.

По сообщению пресс-службы оператора предварительный ущерб Кселл составил порядка одного миллиарда тенге. Во время беспорядков два крупных офиса компании подверглись нападению. Сотрудникам, оставшимся в дата-центре, пришлось самостоятельно защищать инфраструктуру.

Так, 5 января около 21:00 на головной офис компании в Алматы было совершено нападение. Около 200 человек проникли на территорию офиса. По сведениям, нападавшие были хорошо экипированы — часть людей вооружена, у других оказались ломы и болгарки.

«Сотрудники собственными силами защищали дата-центры. Первостепенной задачей команды Kcell стало не дать террористам захватить важнейший объект инфраструктуры, чтобы шесть миллионов абонентов оператора не остались без связи. Обеспечение абонентов сотовой связью — приоритетное направление компании. С момента объявления режима ЧП сотрудники самоотверженно работали над бесперебойным поддержанием связи у абонентов», — рассказали представители пресс-службы оператора.