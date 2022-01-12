Отдельный указ по дебюрократизации государственного аппарата будет принят в РК.

В Казахстане примут отдельный указ по дебюрократизации государственного аппарата. Об этом сообщил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Учет.kz.

«Сегодня госорганы ориентированы не на содержательную реализацию поручения, а на его бюрократическое исполнение. Готовятся документы. В принципе, образцовые по форме, но выхолощенные по содержанию. Несмотря на интеграцию ключевых информационных систем, госорганы по-прежнему плодят макулатуру и бессмысленную переписку», — заявил Токаев.

Он подчеркнул, что данные информационных систем государственных органов «следует признать официальными и не требующими бумажного переподтверждения».

«В противном случае зачем мы вводим цифровизацию? Цифровизация — это не модная игрушка. Она должна практически функционировать, быть полезной с точки зрения исполнения функций государственного аппарата. Большинство совещаний нужно проводить в онлайн-формате. Эти и другие меры по кардинальной дебюрократизации госаппарата будут отражены в отдельном указе», — высказался президент.