В ЧП есть проблемы с доступом к системе маркировки

Допускается оформление актов приема-передачи на бумажных носителях.

В связи с режимом чрезвычайного положения в стране и ограничениями к сети, интернет-оператор маркировки уведомляет о наличии технических проблем с доступом к системе маркировки. До стабилизации сложившейся ситуации во время сбоев и отсутствия доступов к системе допускается оформление актов приема-передачи на бумажных носителях с последующим их переносом в систему, передает Учет.kz.

О полном восстановлении доступа к системе оператора будет сообщено дополнительно. При возникновении проблем можно обращаться в службу технической поддержки по телефону 8 800 080 6565.