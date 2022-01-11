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На 63,6% выросла скорость мобильного интернета в РК

Сервисы Aviata стали доступны без интернета

Казахстанцы смогут приобрести, обменять и вернуть ж/д и авиабилеты даже без доступа к сети.

11 января 2022 10:36, Profit.kz
Рубрики: Общество

Компания Aviata.kz сообщила о том, что ее сервисы теперь доступны без интернета. Это позволит покупать авиа- и ж/д билеты, а также оставлять заявки в личном кабинете. Сотрудники Авиаты также смогут быстрее оформлять возвраты и обмены по обращениям клиентов.

«Эти операции стали возможны благодаря сотрудничеству с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК», — говорится в распространенном сообщении.

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