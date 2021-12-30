Презентованы новые умные часы Huawei Watch GT 3

В рамках онлайн-презентации состоялся мастер-класс о развитии спортивных редакций и вовлечении аудитории в новости спорта.

Многочисленные исследования ученых не раз доказывали положительное влияние спорта на физическое и эмоциональное состояние человека. Люди, уделяющие спорту достаточно времени, живут дольше, почти не болеют, жизнерадостны и целеустремлены. Спорт, особенно в раннем возрасте, оказывает огромное влияние на физическое развитие и воспитание человека. Именно поэтому одной из главных задач любого государства, желающего иметь здоровую нацию, является популяризация его среди населения и легкодоступность для людей всех возрастов и возможностей.

Развитие массового спорта, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и популяризация здорового образа жизни становится главным приоритетом. И тем важнее становится роль средств массовой информации, освещающих спортивные мероприятия и массовый спорт.

Казахстанский медиа рынок представлен всего несколькими онлайн и печатными ресурсами, специализирующимися на освещении спортивных событий. Но, в то же время, многие общественно-политические издания имеют специальные разделы о спорте. Как создавать, развивать подобные редакции и вовлекать аудиторию в новости спорта в рамках своего мастер-класса на Huawei Media Hub рассказал бывший руководитель отдела «Спорт» Lenta.ru и Gazeta.ru, а ныне главный редактор информационного ресурса о пляжном футболе BSRussia Артем Загуменнов.

В своей речи он подчеркнул важность Data Driven подхода для редакторов и важность медиа анализа: «Каждую новость можно сделать интересной, если добавить интересный факт и вынести его в заголовок». Спикер также отметил важность деликатного подхода к написанию новостей с цитатами спортсменов или интервью с ними: «Не стоит гнаться за сиюминутной сенсацией, если она может навредить человеку, публикуя слова, сказанные в порыве эмоций. Спорт — это адреналин, очень яркие эмоции, которые иногда захлестывают разум».

Работа в редакции, особенно в онлайн-издании, должна вестись круглосуточно и не только в части публикации материалов на сайте, но и мониторинга новых инфоповодов в Telegram и других социальных сетях. По мнению спикера, Telegram на сегодняшний день является лидером по скорости появления актуальной информации практически в любой сфере: «Вам не нужно уделять много времени на верстку материала, утверждение текста, подбор картинки бильд-редактором. Вы просто публикуете информацию здесь и сейчас».

При этом Артем отметил важность наличия критического мышления и необходимость проверки информации, так как с ростом популярности Telegram-каналов участились случаи дезинформации от различных инсайдеров.

Компания Huawei, будучи мировым лидером в производстве умных устройств для занятий спортом, отчетливо понимает важную роль активного образа жизни и считает частью своей глобальной миссии обеспечение максимального контроля за физическим состоянием человека и улучшение его показателей. В рамках проведенного мероприятия компания представила новые умные часы Huawei Watch GT 3 с усовершенствованным дизайном и увеличенной до двух недель автономностью. Они способны с высокой точностью вести ежедневный мониторинг состояния здоровья и спортивных достижений.

Huawei Watch GT 3 предлагают более 100 режимов тренировок, включая 18 профессиональных, 12 видов тренировок на открытом воздухе (бег, ходьба, альпинизм, походы, бег по пересеченной местности, езда на велосипеде, плавание на открытой воде, триатлон, катание на лыжах, сноуборде и беговых лыжах, гольф) и шесть видов тренировок в помещении (ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание в бассейне, свободные тренировки, эллиптический тренажер и гребной тренажер).

Функция «Умный тренер по бегу» позволит корректировать режим занятий спортом при выполнении еженедельного плана тренировок и регулярном мониторинге показателей организма пользователя. Часы также способны отслеживать «Индекс бега» (RAI), отражающий производительность беговых тренировок, на основе полученных данных о частоте пульса, темпе и других показателях.

Новые часы уже можно найти в продаже в Казахстане. Часы доступны в трех цветах: черный (спортивная версия 46 мм и 42 мм), коричневый (классическая версия 46 мм), белый (классическая версия 42 мм). Рекомендованная розничная цена 46 мм версии Huawei Watch GT 3 составит 129 990 тенге, стоимость 42 мм версии — 119 990 тенге. С 24 декабря по 4 января действует суперакция — при покупке Huawei Watch GT 3 в подарок вы получаете наушники Huawei FreeBuds 4i.