На площадке Nur Otan рассмотрели вопросы оказания электронных госуслуг

92% государственных услуг оказывается в электронном виде.

Цифровизацию деятельности государственных органов и качество услуг, оказываемых гражданам в онлайн-формате, рассмотрели на очередном заседании республиканского общественного совета по развитию гражданского общества и государственного управления при партии Nur Otan. В ходе встречи вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов рассказал о ходе реализации некоторых пунктов предвыборной программы партии, передает Liter.kz.

«По двум пунктам годовой план перевыполнен, в частности, возможность получения гражданами всех государственных услуг из одного окна доведена до 96% вместо 92%, переориентация ЦОНов на онлайн-консультации граждан — до 22% вместо 20% соответственно. В целом на сегодня 92% госуслуг оказывается в электронном виде. Повсеместно внедряется информационная система „e-Otinish“, позволяющая гражданам направлять свои обращения в государственные органы в электронном виде. Кроме того, в социальной сфере реализовано 14 видов выплат в проактивном формате. К примеру, не выходя из дома граждане могут посредством SMS оформить свидетельство о рождении», — отметил вице-министр.

По его словам, еще одним новшеством является услуга «цифровые документы» в мобильном приложении еGov mobile, позволяющая гражданам предоставлять цифровые документы вместо их бумажных аналогов.

Члены совета подчеркнули, что сфера госуслуг наиболее подвержена критике населения. Казахстанцы часами стоят в длинных очередях, что нередко приводит к различным конфликтам.

«Необходимо изменить отношение всех государственных органов к предоставлению услуг в электронном виде, ведь эффективность их информационных систем оставляет желать лучшего. Сегодня в госсекторе функционирует 400 информсистем, базы данных у всех обширные, а качество низкое. Из-за ручного ввода информации было допущено много ошибок, и потому здесь необходим целостный структурный подход», — сказала член совета Майра Айсина.

В ходе заседания было отмечено, что большинство недоработок, таких как несоблюдение установленных сроков оказания услуг, просрочки и отказы, также происходят по вине государственных органов. В прошлом году показатель просрочек оказания услуг министерствами внутренних дел, труда, образования, индустрии и рядом местных исполнительных органов составил 99,2%. Причем несоблюдение установленных сроков оказания услуг было связано в основном с техническими сбоями. В прошлом году в информационных системах девяти госорганов произошел сбой продолжительностью 243 часа. Показатель отказов в предоставлении услуг также превышает 90%.

В этой связи члены Совета обратили внимание на то, что государственные органы не несут ответственности за актуальность данных, сбои либо ошибки. При этом на совершенствование информационных систем из бюджета выделяются миллиарды тенге.

«Необходимо законодательно повысить ответственность центральных и местных исполнительных органов. Функцию контроля работоспособности информационных систем всех поставщиков услуг следует передать министерству цифрового развития», — считает Майра Айсина.

По итогам заседания советом был выработан ряд рекомендаций, среди которых — улучшение социального обеспечения работников отрасли, решение проблемы дефицита кадров, повышение ответственности государственных органов и др.