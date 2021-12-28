Разработаны правила по передаче данных о мобильных платежах в налоговые органы

Правила определяют участников пилотного проекта, их права и обязанности, а также порядок и срок реализации пилотного проекта.

Минфин разработал правила и сроки реализации пилотного проекта по передаче БВУ в налоговые органы сведений о денежных расчетах с оборудования, предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек и наличных денег. Пилотный проект предусматривает передачу в органы государственных доходов сведений о денежных расчетах, осуществляемых налогоплательщиками при реализации товаров, работ, услуг через информационные системы банков второго уровня (БВУ), передает Zakon.kz.

Участниками пилотного проекта являются:

— налогоплательщики, изъявившие готовность применять оборудование, предназначенное для приема платежей с использованием платежных карточек и наличных денег, с учетом технических требований контрольно-кассовой машины с функцией фиксации или передачи данных (POS-терминал) на добровольной основе;

— БВУ (по согласованию), подавшие заявки на подключение к сервису ИС ИБД КГД МФ РК.

Налогоплательщики обязаны:

— применять POS-терминал до окончания пилотного проекта;

— заключить договор с БВУ о передаче в органы государственных доходов сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, работ, услуг.

В свою очередь БВУ обязаны:

— обеспечить интеграцию с ИС ИБД КГД;

— представить в комитет список налогоплательщиков, применяющих POS-терминалы;

— передавать в комитет в неизменном виде сведения о денежных расчетах, осуществляемых с применением POS-терминалов;

— утвердить правовой акт об ответственности работников за разглашение, утечку информации, составляющей государственную тайну и иную охраняемую законом информацию;

— обеспечить техническую поддержку для налогоплательщиков, применяющих POS-терминал.

Срок проведения пилотного проекта определен с января 2022 года до 31 декабря 2022 года. Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 7 января.