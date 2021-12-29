Цифровой Нур-Султан: что сделано в IT-отрасли столицы за 2021 год

Автоматизация социальной сферы является одним из ключевых направлений по оцифровке города.

Руководитель столичного Управления цифровизации и государственных услуг Ботагоз Касабек во время выездного совещания рассказала депутатам городского маслихата о проделанной работе по оцифровке Нур-Султана и другим реализованным IT-проектам в 2021 году.

«На сегодня автоматизирован процесс подачи и рассмотрения заявок на краткосрочное обучение безработных граждан. Разработан инструмент для подтверждения и фиксации посещения работником рабочего места путем сканирования уникальных QR-кодов», — сообщила Ботагоз Касабек.

Сейчас все объекты образования и здравоохранения Нур-Султана на 100% оборудованы системой видеонаблюдения. В столичных медицинских организациях установлены специальные таблички с QR-кодом на дверях врачей. На остановке школы № 65 и в школе № 2 установлен прибор по автоматизированной ионизации воздуха, который с помощью ультрафиолетовой бактерицидной лампы способен уничтожать бактерии. Кроме того, в системе имеется датчик дыма и камеры видеонаблюдения.

В этом году также запущена апробация QR-браслетов для лиц, состоящих на учете по состоянию здоровья. В случае критических ситуаций нужно отсканировать QR-код на браслете через мобильное приложение «Smart Astana», где появляется полная информация о пациенте из системы Damumed. Также в момент сканирования доверенному лицу приходит SMS-уведомление о тревожной ситуации с указанием геолокации. Этот пилотный проект проходит апробацию в поликлинике № 15, куда переданы 140 QR-браслетов.

В сентябре 2021 года в столичном Дворце школьников открыли центр креативных технологий TANYM. Его основная задача — ориентация на цифровые технологии, творчество и обучение программированию.

«В Нур-Султане установлено 12 антенно-мачтовых опор для повышения уровня связи. В эти дни совместно с АО „Казахтелеком“ впервые внедрили технологии FWA (Fixed Wireless Access) беспроводной интернет в дом. Это технология на базе 4G, используемая в зонах, не покрытых оптоволоконными линиями связи. Установка базовых станций была начата в районе Юго-Востока. Работа по установке FWA на территории Нур-Султана будет продолжена», — добавила спикер.

Вместе с тем, для развития инновационного потенциала столицы в этом году запущена платформа для общих идей Birge. Платформа позволяет предлагать идеи жителям по всем направлениям жизнедеятельности города. Пользоваться цифровым проектом можно посредством ЭЦП-ключа.

Помимо этого, систематично проводятся IT-мероприятия. В 2021 году прошла республиканская STEM-олимпиада, панельная сессия «Smart City» на Digital Bridge, четыре встречи IT-совета. Всего с момента создания совета было рассмотрено порядка 50 IT-решений.

По цифровому двойнику столицы исполнено создание геоинформационного центра города Нур-Султан. Оцифрованы земельные участки столицы площадью 801 кв. км с точностью до 3 см на 1 пиксель. Полностью построены цифровые модели местности и рельефа города, построено 100% 2D и 3D моделей застроенной части. Оцифровано свыше 16 000 км инженерных сетей. По итогам инженерно-геодезических работ отснято порядка 144 000 колодцев магистральных и внутриквартальных сетей. Также автоматизированы внутренние процессы в части земельных отношений, архитектуры и градостроительства.