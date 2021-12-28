В ЕАЭС создают рабочую группу для реализации цифровой инфраструктуры в рамках экосистемы цифровых транспортных коридоров

В ходе реализации проекта будут созданы базовые технологические компоненты и цифровая инфраструктура.

На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии принято решение о формировании рабочей группы по координации проекта «Создание информационно-коммуникационной „витрины“ национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС». Руководителем рабочей группы назначен министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ ЕЭК Варос Симонян. В рамках заседания одобрено положение о рабочей группе по координации проекта и ее состав, куда вошли представители уполномоченных органов стран Союза. Одна из основных задач рабочей группы — определение принципов работы и организация взаимодействия с ведущими экспертами в ходе реализации проекта.

«Создание подобного цифрового решения даст новый импульс развитию транспортного и транзитного потенциала, обеспечит формирование единого транспортно-логистического рынка на основе применения цифровых инструментов, что позволит вывести торговлю стран ЕАЭС на новый уровень», — полагает помощник председателя Коллегии ЕЭК Максим Галл.

По его словам, Комиссия совместно с государствами Союза проделала большую работу, и сейчас координационной группе необходимо сформировать принципы общей технической и технологической политики, утвердить проект технического задания и перейти к практической реализации проекта.

Переход к экосистемным цифровым решениям должен обеспечить странам Союза прочную технологическую основу для роста эффективности процессов в реальном секторе экономике, рост конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках, создать условия для следующих этапов евразийской интеграции.

В ходе реализации проекта будут созданы базовые технологические компоненты и цифровая инфраструктура, проведена отработка правовых аспектов для последующего формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Проектом предусмотрено создание целого ряда типовых прототипов сервисов и технологических решений. В их числе — цифровая карта и база данных магистральных автомобильных дорог и инфраструктурных объектов международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств-членов, сервис по бронированию объектов придорожной инфраструктуры, сервис по бронированию очереди в автомобильном пункте пропуска государства-члена и другие.

Информационно-коммуникационная «витрина» национальных сервисов обеспечит необходимый уровень информированности и скоординированности участников перевозочного процесса с учетом технологической готовности национальных сервисов. В результате будет сформирован бесшовный цифровой процесс перевозки и созданы условия для развития открытой и благоприятной информационно-коммуникационной среды внутри евро-азиатского континента.