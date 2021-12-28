В Алматы установлены автоматизированные сейсмостанции раннего оповещения о землетрясении

В целях снижения сейсмического риска и прогноза землетрясений в сейсмоопасных регионах действует 63 стационарных станции.

В рамках развития цифровых технологий в Алматы установлено девять автоматизированных сейсмостанций раннего оповещения землетрясения с магнитудой свыше четырех баллов с последующим отображением в мобильном приложении. В планах — установить еще 28 станций. Об этом на брифинге в СЦК рассказал главный спасатель страны Юрий Ильин.

Он подчеркнул, что для обеспечения сейсмической безопасности страны утверждена Дорожная карта до 2023 года, предусмотрена реализация свыше 20 мероприятий.

«За отчетный период сейсмоусилены семь жилых домов, 37 объектов здравоохранения и образования. Круглосуточный мониторинг сейсмических явлений проводит Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция. Прогноз землетрясений и разработку карт сейсмического микрорайонирования осуществляет Институт сейсмологии. В настоящее время проведено сейсмическое микрорайонирование города Алматы, в разработке находятся карты сейсмического микрорайонирования Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской областей», — сообщил Юрий Ильин.

Он также добавил, что в сентябре текущего года в рамках подготовки сил и средств органов управления гражданской защиты к разрушительным землетрясениям проведены международные учения «ЖЕР-2021» с подразделениями приграничных стран Кыргызстана и Узбекистана. Сбор планируют сделать традиционным.