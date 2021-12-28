В Узбекистане с нового года полностью заработают дистанционные нотариальные услуги

Это первая операция подобного рода не только в Узбекистане, но и в Центральной Азии.

В Узбекистане была оказана первая нотариальная услуга в режиме онлайн. Гражданин Узбекистана дистанционно по видеосвязи оформил согласие на выезд своего несовершеннолетнего ребенка. Оформление производилось через портал E-notarius.uz. Услуга оказывалась в тестовом режиме, но в следующем году состоится окончательный запуск, передает CentralAsia.

Сейчас E-notarius дает возможность дистанционно выполнять ряд операций — составлять исполнительные листы, заверять подлинность подписей в заявлениях и обязательствах, а также составлять доверенности, не связанные с продажей имущества другим лицам.

Чтобы воспользоваться нотариальной услугой, требуется войти на сайт E-notarius, выбрать нужного нотариуса и заполнить обращение за дистанционной услугой. Для удобства заявителя личные данные автоматически будут заполнены на основе информации ONE ID. Данные подтверждаются при помощи электронной цифровой подписи заявителя, после чего автоматически генерируются квитанции об оплате нотариальных онлайн-услуг. В назначенное по договоренности время заявитель и нотариус выходят на связь в формате видеоконференции, после чего совершают оформление нужного действия.

Цифровые технологии внедрялись в работу нотариусов последние несколько лет. С февраля 2018 года ввели электронную оплату нотариальных услуг. В том же году была введена электронная очередь. Пандемия COVID-19 простимулировала перевод госуслуг на удаленный режим работы. В частности, для приема у нотариуса требовалась обязательная регистрация в электронной очереди через E-notarius, а также подача документов в электронном виде.