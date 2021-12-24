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Фабрика данных в крупнейшем банке Казахстана — Halyk Bank

Фабрика данных будет имплементирована в процессы принятия практически всех решений, связанных с клиентами.

24 декабря 2021 13:20, Profit.kz
Рубрики: Софт

Halyk Bank (АО «Народный Банк Казахстана»), крупнейший универсальный коммерческий банк Республики Казахстан, реализовал масштабный проект «Фабрика данных». Этот проект, стратегической целью которого было увеличение комиссионного дохода за счет персонализации предложений и стимулирования транзакционной активности, продемонстрировал первые четкие финансовые результаты и обеспечил повышение устойчивости и конкурентоспособности банка.

Halyk Bank

Проект охватил не только розничное направление Halyk Bank, но также его корпоративное и SME-направление. Фабрика данных будет имплементирована в процессы принятия практически всех решений, связанных с клиентами: в cross sell и up-sell, в оценке рисков и борьбе с мошенничеством (антифрод), AML и предиктивное обслуживание в контакт-центре, генерации уведомлений о задолженностях (soft-collection) и во многих других банковских процессах. Автоматизация и оркестрация каналов взаимодействия с клиентами в сочетании с координацией действий различных подразделений банка позволили обеспечить персонализированное обслуживание как физических, так и юридических лиц, существенно улучшив их клиентский опыт.

В основе фабрики данных лежит новое гетерогенное хранилище, построенное с использованием как проприетарных платформ, прежде всего продуктов компании Informatica, так и инновационных решений с открытым исходным кодом. Данные в нем будут консолидироваться из всех внутренних корпоративных и внешних источников.

С помощью фабрики данных уже каждую секунду принимается больше 10 тыс. решений по выдаче кредитов на более выгодных по сравнению с конкурентами условиях и по подготовке индивидуальных предложений банковских продуктов и продуктов экосистемы банка с учетом истории и текущего состояния клиентов, в том числе их поведенческих характеристик и индивидуальных предпочтений. Подготовленные предложения автоматически отправляются через различные каналы коммуникаций, при этом обеспечивается умная оркестрация выбора канала в зависимости от его текущей доступности, производительности и актуальности для клиента. Анализ в режиме реального времени позволяет Halyk Bank реагировать на ключевые события клиентов, а также коммуницировать с ними с целью привлечения к продуктам банка.

«Новая платформа является уникальным технологическим продуктом на рынке Казахстана, который позволит нам выстраивать не только data-driven процессы банка, но создавать новые инновационные AI сервисы на облачной платформе. В ходе создания фабрики данных была пересмотрена корпоративная архитектура банка в части обработки данных: развернута новая платформа данных, выстроены процессы управления данными (Data Governance) и обеспечения их качества (Data Quality) и безопасности, охвачены все ключевые корпоративные источники и домены данных. — рассказал Антон Мусин, первый заместитель председателя правления Halyk Bank. — Проект на базе технологии Big Data продемонстрировал первые четкие финансовые результаты, которые обеспечили доверие к технологии со стороны бизнеса и позволили увеличить процентные доходы банка уже через три месяца после запуска первых коммуникаций с клиентами на основе фабрики данных».

 «Фабрика данных» в Halyk Bank реализована компанией DIS Group.

«Мы рады и горды быть партнером в таком крупном стратегическом проекте. Не случайно он номинирован в этом году на премию „Проект года“, организованную GlobalCIO, в номинации „Аналитика и Big Data“», — отметил Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

DIS Group — компания, предлагающая инновационные решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе технологий признанных мировых лидеров, таких как Informatica, KMS Lighthouse, NICE Actimize, Citrix, Arenadata и других, а также осуществляющая консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям.

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