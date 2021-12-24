Фабрика данных будет имплементирована в процессы принятия практически всех решений, связанных с клиентами.

Halyk Bank (АО «Народный Банк Казахстана»), крупнейший универсальный коммерческий банк Республики Казахстан, реализовал масштабный проект «Фабрика данных». Этот проект, стратегической целью которого было увеличение комиссионного дохода за счет персонализации предложений и стимулирования транзакционной активности, продемонстрировал первые четкие финансовые результаты и обеспечил повышение устойчивости и конкурентоспособности банка.

Проект охватил не только розничное направление Halyk Bank, но также его корпоративное и SME-направление. Фабрика данных будет имплементирована в процессы принятия практически всех решений, связанных с клиентами: в cross sell и up-sell, в оценке рисков и борьбе с мошенничеством (антифрод), AML и предиктивное обслуживание в контакт-центре, генерации уведомлений о задолженностях (soft-collection) и во многих других банковских процессах. Автоматизация и оркестрация каналов взаимодействия с клиентами в сочетании с координацией действий различных подразделений банка позволили обеспечить персонализированное обслуживание как физических, так и юридических лиц, существенно улучшив их клиентский опыт.

В основе фабрики данных лежит новое гетерогенное хранилище, построенное с использованием как проприетарных платформ, прежде всего продуктов компании Informatica, так и инновационных решений с открытым исходным кодом. Данные в нем будут консолидироваться из всех внутренних корпоративных и внешних источников.

С помощью фабрики данных уже каждую секунду принимается больше 10 тыс. решений по выдаче кредитов на более выгодных по сравнению с конкурентами условиях и по подготовке индивидуальных предложений банковских продуктов и продуктов экосистемы банка с учетом истории и текущего состояния клиентов, в том числе их поведенческих характеристик и индивидуальных предпочтений. Подготовленные предложения автоматически отправляются через различные каналы коммуникаций, при этом обеспечивается умная оркестрация выбора канала в зависимости от его текущей доступности, производительности и актуальности для клиента. Анализ в режиме реального времени позволяет Halyk Bank реагировать на ключевые события клиентов, а также коммуницировать с ними с целью привлечения к продуктам банка.

«Новая платформа является уникальным технологическим продуктом на рынке Казахстана, который позволит нам выстраивать не только data-driven процессы банка, но создавать новые инновационные AI сервисы на облачной платформе. В ходе создания фабрики данных была пересмотрена корпоративная архитектура банка в части обработки данных: развернута новая платформа данных, выстроены процессы управления данными (Data Governance) и обеспечения их качества (Data Quality) и безопасности, охвачены все ключевые корпоративные источники и домены данных. — рассказал Антон Мусин, первый заместитель председателя правления Halyk Bank. — Проект на базе технологии Big Data продемонстрировал первые четкие финансовые результаты, которые обеспечили доверие к технологии со стороны бизнеса и позволили увеличить процентные доходы банка уже через три месяца после запуска первых коммуникаций с клиентами на основе фабрики данных».

«Фабрика данных» в Halyk Bank реализована компанией DIS Group.

«Мы рады и горды быть партнером в таком крупном стратегическом проекте. Не случайно он номинирован в этом году на премию „Проект года“, организованную GlobalCIO, в номинации „Аналитика и Big Data“», — отметил Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

DIS Group — компания, предлагающая инновационные решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе технологий признанных мировых лидеров, таких как Informatica, KMS Lighthouse, NICE Actimize, Citrix, Arenadata и других, а также осуществляющая консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям.