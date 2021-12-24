Его стоимость составляет всего 1,6% от среднемесячных доходов казахстанцев.

О том, что мобильный интернет в Казахстане и в целом в странах СНГ — один из самых дешевых в мире, уже писали. По стоимости фиксированного интернета Казахстан также входит в топовую десятку стран. В зависимости от разных систем оценки и анализа данные несколько отличаются, но при любых вариантах стоимость «домашнего» интернета в РК — одна из самых низких в мире, передает Finprom.kz.

Так, по данным аналитиков Internet Accessibility Index, Казахстан занимает 7 место среди 167 стран по средней месячной стоимости интернет-пакета при широкополосном фиксированном «домашнем» доступе — всего 11,5 долларов. Лидирует в рейтинге Украина (в среднем 7,2 долларов за интернет-пакет в месяц), худшие показатели — у Мавритании (773,2 долларов).

Однако есть и не менее важные критерии оценки, поэтому параллельно также оценили топовую десятку стран по дешевизне интернет-пакетов на предмет финансовой доступности фиксированного интернета для населения с учетом доходов граждан. Лучшие показатели оказались у России и Румынии: здесь средний месячный интернет-пакет составил всего 0,9-1% от среднемесячных доходов на душу населения. В тройке лидеров и Казахстан: месячный пакет фиксированного интернет-доступа в стране составляет всего 1,6% среднемесячного дохода.

Лучшие в мире показатели — у Израиля. Страна лишь на 33-м месте по стоимости интернета (в среднем 24,5 доллыаров в месяц), однако интернет-пакет в этой стране составил всего 0,7% от средних доходов населения. Худший же показатель — у Мавритании: стоимость среднего интернет-пакета здесь превышает средний доход на душу населения почти в шесть раз.

Внутренняя статистика РК подтверждает финансовую доступность связи для населения. Так, в третьем квартале текущего года расходы на услуги связи составили 6,6 тыс. тг. Причем учитывается весь комплекс услуг связи — телефония, интернет, мобильная связь и т. д.

От совокупных расходов на душу населения, составивших 206,4 тыс. тг за третий квартал текущего года, это всего 3,2%. В целом в многолетней динамике этот показатель существенно не менялся, держась регулярно в рамках незначительных 3-4% от расходов казахстанцев.

Тем временем численность абонентов фиксированного интернета в РК выросла на 6,1% за год, до 2,7 млн ед. Плотность абонентов фиксированного интернета — 14 на 100 человек.