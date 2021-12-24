11 стартапов из Восточной Европы и Центральной Азии стали победителями New East Tech Awards

22 декабря прошла торжественная церемония вручения диджитал-премии

Жюри New East Tech Awards объявило победителей номинаций среди стартапов, каждый из которых получил NFT-статуэтку. Среди них — технологические проекты из России, Украины, Эстонии. 11 победителей получили внимание со стороны глобальных венчурных и стратегических инвесторов, инвестиционные переговоры с the Untitled и другими партнерами премии, контракты в своем и других регионах, а также ресурсы на развитие от международных партнеров. Среди бонусов — двухлетние гранты на 5000 долларов от Amazon Web Services, год поддержки AWS Business Support, доступ к Miro на 1000 долларов, билеты на EMERGE 2022.

«В этом году на премию подалось очень много сильных проектов со всего региона New East, причем несколько из них в абсолютно новой „реальности“: Meta-стартапы. Также мы увидели много достойных DeepTech-стартапов, в этой номинации традиционно выбрать сильнейшего очень сложно. Конец года для технологических проектов — время активного фандрайзинга. Здорово, что нам удалось подсветить стартапы перед международными инвесторами, это было полезно для обеих сторон», — отметила Анна Шолина, организатор премии New East Tech Awards, сооснователь коммуникационного агентства SOLYANKA.AGENCY.

Победители New East Tech Awards:

— DeepTech: Composite Vision (РФ). Стартап создает программные и аппаратные решения на основе искусственного интеллекта для производства и контроля качества высокоответственных изделий из композитных и других функциональных материалов. Решения используются в авиастроении, автомобилестроении, энергетике и космическом комплексе.

— HR-tech: Inapp (РФ), разработчик технологий в сфере страхования и сопутствующих сервисов для жизни. Стартап предлагает компаниям подписки на соцпакеты для сотрудников для их дополнительной мотивации. Сервис рассчитан на средний и крупный бизнес.

— Metatech: It’s Alive Lab (РФ), полный цикл производства высокографичного контента для метавселенных, включая создание аватаров, диджитал-одежду и окружение.

— Healthtech & Wellbeing: Pregnancy & Baby Tracker. Приложение на основе искусственного интеллекта для отслеживания всего цикла беременности. Более 20 млн пользователей по всему миру.

— MarTech: LOOQME (Украина). Решение для трекинга и оценки информационной активности брендов, компаний, персон в онлайн, оффлайн и соцмедиа.

— Retail Tech: QVALON (РФ). SaaS-сервис по управлению бизнесом для розничных сетей. Решения стартапа позволяют перераспределять персонал в режиме реального времени, а также заполнять чек-листы в автоматизированном режиме.

— Cybersecurity: MySafeTrade (РФ). Онлайн-платформа, которая действует как независимый гарант транзакции (платформа защиты прав потребителей), где покупатели и продавцы могут согласовать условия, безопасно и надежно провести сделку.

— Fintech: Raison App (Эстония). Приложение, которое позволяет инвестировать в крупные частные компании. Стартап разработал юридическую структуру для оцифровки акций частных компаний: реестр инвесторов и все операции с ценными бумагами ведутся на блокчейне, что снижает издержки для бизнеса и позволяет обеспечить низкий порог входа для инвесторов.

— Smart City: CupLoop (Эстония) предлагает решение для сбора мусора в многоразовые упаковки. Компания автоматизирует сбор (с помощью RFID) и возвращает депозит пользователям с помощью обратного платежа.

— ImpacTech: Endangered Wildlife OU (Эстония). Решение для оценки воздействия на окружающую среду и биоразнообразие для частного и корпоративного использования.

— The most global startup: FIXAR (РФ), разработчик программного обеспечения и проектирования летательных аппаратов, устанавливающий коммерческие автономные UAV для промышленных компаний. Стартап предоставляет комплексные решения задач в области аэрофотосъемки, лазерного сканирования, мониторинга в реальном времени, доставки, сельского хозяйства и сектора борьбы с дронами.