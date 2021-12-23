К информационной системе «Е-архив» подключено 1574 организации

ИС повысит эффективность работы государственных органов и государственных архивов.

В текущем году в целях автоматизации основных процессов деятельности государственных и ведомственных архивов, а также автоматизации оказания государственных услуг в сфере архивного дела введена в промышленную эксплуатацию информационная система «Единый архив электронных документов» («Е-архив»). На сегодняшний день к нему подключено 1574 организации. Об этом сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова на брифинге в СЦК.

Информационная система окажет положительное влияние на обеспечение сохранности документов на цифровых носителях, продление жизни бумажных оригиналов, оперативный поиск документов Национального архивного фонда, а также повысит эффективность работы государственных органов и государственных архивов.

«Впервые открыт Центр повышения квалификации работников государственного и ведомственного архивов. Здесь сотрудники отрасли будут проходить обучение по таким специальностям, как реставратор, обработка научно-технической и аудиовизуальной документации и др. На сегодняшний день в архивной отрасли страны работает более трех тысяч человек. При их непосредственном участии обеспечивается сохранность архивных документов для последующих поколений, а также пополнение Национального архивного фонда новыми документами по истории Казахстана», — сказала министр.