Цифровой профиль призывника создадут в Казахстане

В нем будет собрана полная информация о молодом солдате, в том числе и психологический портрет.

Министерство обороны Казахстана разрабатывает цифровой профиль призывника. Об этом в кулуарах мажилиса сообщил заместитель министра Дарын Туяков. К замминистра журналисты обратились с вопросом о том, почему в казахстанской армии до сих происходят несчастные случаи среди молодых солдат. Туяков ответил, что в этом направлении местные власти совместно с родителями должны вести активную работу, передает Sputnik.

«Дети разные бывают, бывают разные родители. У нас территория большая и очень большая миграция, не всегда можно эту работу сопровождать… Сейчас мы разрабатываем цифровой профиль призывника. В профиле будет обозначено, какими видами спорта он занимается; математика, физика — в каких направлениях он занимается», — рассказал Дарын Туяков.

Он также отметил, что в цифровом профиле призывника будет анализироваться и склонность молодого человека к суициду.