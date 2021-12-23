Депутаты рассматривают штрафы за предоставление услуг некачественного интернета

Законопроект позволит защитить права граждан на получение качественной связи и интернета и создать дополнительные условия для конкуренции среди операторов.

Депутаты мажилиса на пленарном заседании приняли в работу проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам связи», предусматривающий увеличение штрафов для операторов за предоставление услуг некачественного интернета, передает Учет.kz.

«Проект закона разработан группой депутатов парламента в рамках реализации поручения Главы государства, он направлен на устранение цифрового неравенства, обеспечение максимального доступа к интернету и качественной связи», — заявил председатель комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе, депутат Арман Кожахметов.

Он отметил, что законопроект позволит усилить ответственность операторов связи путем увеличения административного штрафа для субъектов крупного предпринимательства, предусмотренного ч.1 ст. 637 КоАП РК за оказание услуг связи и доступа к интернету, не соответствующих установленным законодательством техническим параметрам».