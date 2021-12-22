Проект, являясь частью государственной программы «Цифровой Казахстан», призван развивать и поддерживать интерес молодежи к IT-сфере и инновациям.

Порядка 1 500 казахстанских новаторов из 200 команд презентовали свои проекты на фестивале инновационных идей «Inno.Fest» Qyzylorda. В течение суток они разрабатывали проекты в четырех направлениях — «Информационные технологии», «Контент и Медиа», «Кино и видео, «Smart Qyzylorda». Авторы лучших идей получили гранты на дальнейшую реализацию и продвижение своих проектов.

Несмотря на то, что фестиваль проходил в Кызылорде, участие в нем также приняли талантливые казахстанцы из Нур-Султана, Шымкента, Байконура и Туркестанской области. Проект, являясь частью государственной программы «Цифровой Казахстан», призван развивать и поддерживать интерес молодежи к IT-сфере и инновациям. Формат фестиваля «Inno.Fest» Qyzylorda предусматривал разработку проекта от идеи до прототипа за 24 часа.

«С 2016 года в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте проводятся фестивали в формате HackDay, которые становятся популярными среди IT-специалистов и молодежи, интересующейся современными технологиями. HackDay в Казахстане отличается от аналогов, проводимых за рубежом. Например, казахстанский HackDay включает в себя секции, которых больше нет нигде — „Кино и видео“ и „Контент и медиа“. Это более творческие секции, которые позволяют принять участие в фестивале практически всем желающим. Именно поэтому через HackDay ежегодно проходит около 2 000 людей, и с каждым годом эта цифра растет», — отметил организатор проекта, директор КГУ «Центр информационных технологий» Управления цифровых технологий Кызылординской области, член Совета по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева Сабит Ибадулла.

Призовой фонд в этом году составил 2 400 000 тенге. По итогам фестиваля три команды из каждой секции были признаны достойными победы. Победителям были вручены сертификаты: 1 место — 300 000 тенге, 2 место — 200 000 тенге, 3 место — 100 000 тенге. Кроме того, вручены ценные подарки и призы от Фонда Нурсултана Назарбаева, КГУ «Центр информационных технологий», гранты от ректоров Кызылординского университета им. Коркыт Ата и университета «Болашак». Добавим, что Международный технопарк Astana Hub и IT-парк города Кызылорды окажут дальнейшее содействие в продвижении проектов, получивших призовые места.

Список победителей «Inno.Fest» Qyzylorda 2021

Контент и медиа:

1 место — Команда «Digital Oner» (Цифровые курсы по обучению творческим навыкам).

2 место — Команда «Ағайындылар» (Анимационный, видеоконтент для детей с аутизмом и ДЦП).

3 место — Команда «Өткенсіз болашақ жоқ» (Современный метод изучения национальных, исторических, крылатых фраз).

Smart Qyzylorda:

1 место — Команда «AII System» (Система по безопасности школьников, студентов, контроль посещения, распознавание лиц).

2 место — Команда «IT Аймақ» (Автоматизированный террариум с сенсорами для определения влажности и температуры).

3 место — Команда «AR 262» (Робот по автоматической выдаче антисептика и масок).

Кино и видео:

1 место — Команда «БАТ» (Видео-призыв «Сохрани землю». Видео про экологию, про ядерные испытания в Семее, про гниющий мусор и про коронавирус).

2 место — Команда «Turan Production» (Видео о негативных последствиях увлечения ставками на спорт).

3 место — Команда «Oner» (Видео про насилие и суицид).

IT секция:

1 место — Команда «Hexagon» (Проект «Образовательная лига». Цель проекта — создать Лигу знаний для каждой области и помочь в обучении студентов через геймификацию).

2 место — Команда «144 мектеп» (Проект «Kode Geass». Обнаружение транспортных средств и контроль скорости автомобиля).

3 место — Команда «F4-1» (Проект «Распознавание объектов для людей с нарушениями зрения»).