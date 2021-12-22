В Казахстане отмечают рост удаленного и заблокированного контента

С начала года в республике выявлено более 181 тыс. материалов с пропагандой религиозного экстремизма и терроризма.

В казахстанском интернет-пространстве с начала 2021 года было выявлено и удалено более 181 тысячи материалов с пропагандой религиозного экстремизма и терроризма. По сравнению с прошлым годом количество удаленного и заблокированного контента увеличилось более чем в восемь раз. Также с начала года было заблокировано 324 противоправных материала, передает Kursiv.kz.

Как подчеркнули в министерстве информации и общественного развития, блокировка и удаление экстремистских материалов — это вынужденная, но не главная мера по недопущению радикализации казахстанцев. Работа переориентирована на профилактику религиозного экстремизма, формирование у населения иммунитета к радикальной пропаганде, повышение уровня медиаграмотности и критического мышления казахстанцев, чтобы они могли самостоятельно оградить себя от пагубного влияния идеологии экстремизма.

«Для повышения религиоведческой грамотности граждан и противодействия идеологии деструктивных религиозных течений в СМИ, интернет-ресурсах и социальных сетях размещено более 132 тыс. разноформатных публикаций. По сравнению с прошлым годом число публикаций на антиэкстремистскую тематику в информационном пространстве увеличилось почти в два раза. Министерство будет продолжать организовывать деятельность по контрпропаганде радикальной идеологии, а также продвижению светских принципов, ценностей межконфессионального согласия», — резюмировали в ведомстве.