2022: метавселенная «вплетется» в реальную жизнь

Accenture спрогнозировала общественные изменения в 2022 году.

Два года дезинтеграции структуры общества привели к массовым изменениям в отношениях людей к работе, технологиям, потреблению и планете. Об этом говорит 15-й ежегодный отчет Fjord Trends 2022, подготовленный компанией Accenture. Документ рассказывает бизнесу, как в новых условиях создавать ценность для клиентов, сотрудников и общества.

Выявленные аналитиками модели поведения заставят компании пересмотреть свой подход к дизайну, инновациям и росту бизнеса. Это произойдет из-за изменений в ожиданиях и мышлении сотрудников, а также дефицита, вызванного нарушением цепочек поставок. На это повлияют и новые виртуальные среды, например, метавселенная.

«Путь, который выберет бизнес, повлияет на наш мир в большей степени, чем мы можем себе представить. Взаимодействие людей с коллегами, брендами, обществом изменится. Впереди нас ждут новые вызовы, но также и большие возможности собрать воедино все лучшее, чтобы создать процессы, благоприятные для людей, общества и планеты», — отметил Марк Кертис, руководитель отдела глобальных инноваций и идейного лидерства Accenture Interactive.

В Fjord Trends 2022 рассматривается пять тенденций в поведении людей, которые изменят общество, культуру и бизнес:

1. Будь самим собой. Обостренное чувство ответственности за свою жизнь, которое мы испытываем в годы пандемии, влияет на нашу работу, общение и потребление. Люди задаются вопросом, кто они и что для них важно. Растущий индивидуализм, подчеркиваемый менталитетом «я вместо мы», имеет глубокие последствия для компаний в том, как они руководят своими сотрудниками, формируют ценностное предложение и развивают отношения с клиентами.

2. Закат эпохи «мышления изобилия»? За последний год многие столкнулись с опустевшими полками, растущими счетами за электроэнергию и нехваткой повседневных услуг. Разрыв цепей поставок может быть временной проблемой. Но его последствия сохранятся и приведут к изменению «мышления изобилия», основанного на доступности, удобстве и скорости, в сторону более осознанного отношения к окружающей среде. Компании должны решить проблему беспокойства по поводу доступности товаров и услуг, которую испытывают многие люди во всем мире.

3. Новый рубеж. Нас ожидает культурный взрыв. Метавселенная станет новым «передним краем» интернета, объединяя все существующие уровни информации, интерфейсы и пространства, с которыми взаимодействуют люди. Метавселенная станет местом для зарабатывания денег, создаст новые типы рабочих мест и предложит брендам бесконечные возможности. Причем существовать она будет не только на наших экранах и в гарнитурах, а органично «вплетется» в реальную жизнь: появятся точки соприкосновения виртуального и физического миров.

4. Вопросов станет больше. Мы ожидаем, что задавать вопросы и получать на них ответы можно одним нажатием кнопки или в ходе короткого общения с голосовым помощником. Это так просто, поэтому вопросов людей к компаниям станет еще больше. Для брендов круг вопросов клиентов и количество каналов, по которым их можно задать, постоянно растет. Как ответить на них — главная задача для дизайна, важнейший фактор доверия и будущий источник конкурентного преимущества.

5. Забота как приоритет. За последний год забота стала более важной во всех ее формах: забота о себе, забота о других, услуги по уходу и каналы оказания помощи — как цифровой, так и физической. Это создает возможности и проблемы для работодателей и брендов. Обязанности, связанные с заботой, будут по-прежнему оставаться приоритетными в нашей жизни.

«По мере того, как потребители пересматривают свои отношения с окружающим миром, бренды столкнутся с двумя обязанностями: заботиться о сегодняшнем мире и строить его будущее таким образом, чтобы это было полезно для планеты, бизнеса и общества. Ключ к этому — в глубоком понимании этих процессов и преобразовании их в эффективные бизнес-стратегии», — отмечает Дэвид Дрога, генеральный директор и креативный председатель Accenture Interactive.

«Тенденции, которые увидели аналитики в этом году, продолжают и развивают выводы Fjord trends 2021. То, что год назад было видно на уровне размытых очертаний, приобретает реальную форму. Так, стремление к новым способам взаимодействий материализуется в разработку метавселенных. Коллективное вытеснение, о котором мы говорили год назад, приводит к концу ожиданий постоянного изобилия. Многие компании уже учли изменения в поведении людей, и получили конкурентное преимущество. В будущем году перемен будет не меньше: бизнесу придется адаптироваться к тому, как меняется сама ткань общественных отношений», — рассказывает Дмитрий Хохлов, управляющий директор Accenture Interactive в России и Казахстане.

Каждый год компания Accenture публикует отчеты о тенденциях, предлагая всесторонний взгляд на будущее людей, технологий и бизнеса. Fjord Trends, посвященный поведению потребителей и его влиянию на общество, культуру и бизнес, был подготовлен на основе краудсорсинга глобальной сети Accenture Interactive. Участие в нем приняло более двух тысяч дизайнеров и инноваторов в более чем 40 регионах.