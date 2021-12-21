Казахстанское суперприложение вышло в топ App Store и Play Market

Сегодня суперприложения activ и Kcell позволяют покупать смартфоны, открывать банковские карты, подключать подписки к онлайн-кинотеатрам и музыкальным сервисам.

В казахстанских Google Play и App Store в своих категориях суперприложение activ отечественного мобильного опрератора опережает по популярности социальные сети и мессенджеры. В общей сложности суперприложения activ и Kcell скачали более четырех миллионов пользователей смартфонов.

«В 2020 году мы поставили перед собой амбициозную цель: связать все существующие продукты и сервисы оператора в единую экосистему. Сегодня суперприложения activ и Kcell позволяют покупать смартфоны, открывать банковские карты, подключать подписки к онлайн-кинотеатрам и музыкальным сервисам, а также оплачивать проезд в общественном транспорте и многое другое», — рассказал Андрей Тихонов, руководитель отдела цифрового бизнеса Kcell.

За год количество установок на Android и iOS выросло в два раза. В декабре 2020 года цифра составляла чуть более двух миллионов установок, сегодня этот показатель превысил четыре миллиона установок, показав прирост на 100%. Показатель MAU (monthly active users) в сравнении с декабрем 2020-го так же вырос — на 122%. DAU (daily acitve users) показал динамику прироста на 152%. На сегодняшний день суперприложения отечественных разработчиков занимают топовые позиции среди казахстанских пользователей в маркетах приложений.

В компании отмечают, что успех проекта объясняется постоянной работой над совершенствованием сервисов и разработкой нового интересного функционала. Например, в начале этого месяца абонентам любого оператора Казахстана стала доступна популярная игра «Тайный Санта».

«За последние несколько лет „Тайный Санта“ стал невероятно модным. В него играют офисные сотрудники, друзья и даже семьи. Для жеребьевки обычно используют бумажки с именами в шляпе либо зарубежные онлайн-сервисы. Неудобство последних в использовании электронных адресов и ограничении для больших компаний бесплатного количества участников. Поэтому мы разработали свое решение, которое позволяет добавлять в игру людей по номерам телефонов: в одном кабинете могут играть до 50 человек. При этом игра доступна абонентам любых операторов. Помимо коммерческих сервисов и услуг ценность суперприложений заключается в наличии развлекательной составляющей. И кстати, разработали „Тайного Санту“ всего за три недели», — отметил Андрей Тихонов.

По словам разработчиков оператора, дальнейшие усилия по развитию направлены на ежедневное использование суперприложений activ и Kcell абонентами. Планируется, что уже в следующем году все операции по обслуживанию перейдут полностью в онлайн-формат, а суперприложения activ и Kcell станут надежными помощниками в решении ежедневных задач.