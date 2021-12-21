Запуск национальной платежной системы Казахстана планируется в 2022 году

Основными компонентами национальной платежной системы будут являться межбанковская система платежных карт и система мгновенных платежей.

Заместитель председателя Нацбанка РК Берик Шолпанкулов в мажилисе рассказал, когда планируется введение национальной платежной системы. Берик Шолпанкулов сообщил, что в соответствии с поручением главы государства Национальным банком совместно с участниками финансового рынка проводится работа по построению национальной платежной системы, передает Zakon.kz.

«Основными компонентами национальной платежной системы будут являться межбанковская система платежных карт и система мгновенных платежей. В ноябре текущего года в пилотном режиме обе системы мы запустили. Полномасштабный запуск национальной платежной системы планируется к середине 2022 года, с учетом предполагаемой интеграции с банками второго уровня», — рассказал заместитель председателя Нацбанка РК Берик Шолпанкулов.

Он также озвучил преимущества национальной платежной системы. По его словам, речь идет о снижении банковских комиссий. Так, например, ожидается, что при использовании системы мгновенных платежей банковская комиссия снизится в 2,5 раза, то есть до 1%. Также будет обеспечена защита внутреннего рынка и исключены внешние угрозы и риски для функционирования финансовой системы. В-третьих, значительно ускорятся расчеты между участниками, а также будут применены новые инновационные решения. А для населения откроется широкая возможность использования инструмента расчетов по всей стране — вне зависимости от месторасположения, времени суток и обслуживающего банка.