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О задержке поездов казахстанцев будут уведомлять по SMS

Пассажиров при оформлении билетов попросили указывать свои правильные контактные сведения и постоянно их обновлять.

21 декабря 2021 09:00, Profit.kz
Рубрики: Связь, Общество

С декабря текущего года запущена система SMS-оповещения для пассажиров по информированию об опозданиях пассажирских поездов свыше двух часов. Как сообщили в АО «Пассажирские перевозки», SMS-оповещение будет приходить зарегистрированным пользователям сайта Bilet.railways.kz и тем пассажирам, которые оставили свои контакты при покупке билетов в билетных кассах.

Пассажиров при оформлении проездных документов (билетов) попросили указывать свои правильные контактные сведения и постоянно их обновлять.

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