В ЕАЭС продолжается работа по проекту экосистемы цифровых транспортных коридоров

В транспортной сфере ЕЭК совместно с государствами-членами сосредоточила работу на координации развития инфраструктуры.

Об основных интеграционных ориентирах и приоритетах сотрудничества в сфере энергетики и транспорта, проведении скоординированной энергетической политики и создании общих рынков энергетических ресурсов министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбек Асанбеков проинформировал участников 8-й ежегодной совместной конференции ЕЭК, Американской торговой палаты в России и Американо-российского делового совета.

«В настоящее время в части общего электроэнергетического рынка продолжается формирование нормативно-правовой базы. Идет доработка правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электроэнергии, правил определения и распределения пропускной способности, а также правил взаимной торговли. Что касается общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, то принципиальные вопросы их функционирования будут регламентированы в международных договорах, работа над которыми находится на завершающей стадии. Международный договор о формировании общего рынка газа будет заключен до 2023 года, а договор по нефтяному рынку — в 2024 году», — сообщил Темирбек Асанбеков.

По словам министра, сегодня многие страны объединились в борьбе с изменениями климата, подписав Парижское соглашение, и пообещали значительно сократить выбросы парниковых газов, в частности, за счет развития зеленой энергетики.

«В сложившейся ситуации неразумно разрушать накопленный потенциал устойчивости энергосистем государств — членов Союза в погоне за имиджем. Требуется поэтапный, комплексный план декарбонизации и повышения энергоэффективности экономики каждого из наших государств с оптимальным использованием имеющихся ресурсов, что позволит избежать коллапса энергоснабжения и необоснованного роста цен на энергоносители», — отметил Темирбек Асанбеков.

В транспортной сфере Комиссия совместно с государствами-членами сосредоточила работу на координации развития инфраструктуры (включая евразийские транспортные коридоры), рассмотрении значимых интеграционных проектов, формировании подходов относительно механизмов их финансирования.

По оценке ЕЭК, темпы роста транзита требуют ускоренного развития как перерабатывающих способностей железнодорожных пунктов пропуска на границах ЕАЭС, так и процессов цифровизации. По сравнению с 2015 годом транзитные перевозки в Союзе показали пятикратный рост. Сегодня можно уверенно говорить об эффективной работе сухопутного моста между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместными усилиями Комиссии и стран Союза планируется обеспечить перевозочную деятельность такими мерами поддержки, как формирование единой товаропроводящей сети и оптово-логистических центров, создание единой системы транзита, запуск цифровой таможни и цифровой торговли, совершенствование системы информационного обмена и формирование механизма «единого окна», переход на электронный документооборот.

Как сообщил Темирбек Асанбеков, в ЕАЭС продолжается работа по проекту формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров. Утвержден план мероприятий по реализации приоритетных сервисов экосистемы, начата работа по созданию ее информационно-коммуникационной «витрины», которую планируется завершить до 2023 года.

В сфере инфраструктуры рассматриваются значимые интеграционные проекты и механизмы их финансирования. Так, банками развития стран ЕАЭС планируется создать проектную платформу, которая будет осуществлять отбор инфраструктурных проектов и обеспечивать их финансовую поддержку.

«Выделено шесть проектов по строительству и модернизации автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. Самым крупным трансграничным проектом из них является проект строительства и модернизации участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту „Европа — Западный Китай“, протяженностью около 8500 км», — рассказал Темирбек Асанбеков.