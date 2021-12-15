Казахстан начал автоматический обмен информацией о финансовых счетах и межстрановой отчетностью

Зарубежные активы физических и юридических лиц будут поступать от 91 страны.

В рамках присоединения Казахстана в 2014 году к Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, начата реализация автоматического обмена информацией о финансовых счетах резидентов и межстрановой отчетностью участвующих стран. С 1 декабря 2021 года Казахстан получает информацию о зарубежных активах физических и юридических лиц, которые являются резидентами страны.

Как сообщает Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, Казахстану предоставляются данные об остатках средств на счетах, сумме процентов, дивидендов и других доходов, возникших в связи с активами, находящимися на финансовых счетах от 62 стран-участниц. Также будут предоставляться сведения о сводных данных о глобальном распределении доходов, прибыли, уплаченных налогах и экономической деятельности между налоговыми юрисдикциями, в которых зарегистрированы участники транснациональных компаний от 91 страны.

Сотрудничество по обмену информацией позволит Казахстану соответствовать международным стандартам и повысит эффективность борьбы налоговых органов по пресечению налоговых схем, построенных с целью избежания и уклонения от налогообложения на международном уровне.