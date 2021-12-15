Прототип виртуального пространства Нур-Султана продемонстрировали на «G-Global. Мир XXI века»

Он направлен на модерацию города с использованием новых технологий.

В эти дни в столице международный секретариат G-Global и Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых» проводят II Международный конгресс «G-Global. Мир XXI века». В рамках конгресса на панельной сессии впервые продемонстрирован прототип виртуального пространства города Нур-Султан. Сегодня на основе «Цифрового двойника столицы» создается постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди смогут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары, с помощью технологий виртуальной реальности. Взаимодействие может происходить с помощью различных технологических приспособлений — как традиционных персональных компьютеров, так и гарнитур виртуальной и дополненной реальности, передает официальный сайт городского акимата.

Прототип виртуального пространства направлен на модерацию города Нур-Султан с использованием новых технологий, в частности, для развития экономики и других социально значимых сфер. Применение цифровой разработки включает в себя как отрасли строительства и промышленности, так и бизнес, здравоохранение, образование и туристическое направление. К примеру, по линии образования IT-инструмент позволит улучшить эффективность дистанционного обучения и повысить интерес учащихся за счет углубления уровня погружения в виртуальную реальность.

В части промышленности и строительства прототип виртуального пространства позволит обучить сотрудников не только правилам поведения на рабочем месте, но и прокачать квалификационные навыки со сложным технологическим оборудованием. При работе над новым продуктом виртуальная реальность позволяет визуализировать даже самые сложные процессы и явления, упрощая тестирование и разработку. Также прототип VR в эпоху Covid-19 послужит мостом к культурным и туристическим местам столицы для всех граждан, в том числе для социально-уязвимых слоев населения.

«Прототип виртуального пространства (VR) — это еще один функциональный инструмент для управления городом и построения комфортной городской среды для жителей. Созданная коммуникационная экосистема откроет новые возможности в повседневной жизни и упростит многие действующие процессы в условиях пандемии», — отметила во время презентации IT-проекта руководитель управления цифровизации города Нур-Султан Ботагоз Касабек.