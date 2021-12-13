Казахстан нацелен на переход к безбумажной трансграничной торговле

Интеграция страны в международную торговую систему потребует внедрения новых технологий или стандартов в торговые процессы.

В Нур-Султане презентовали предварительные итоги готовности Республики Казахстан по переходу к трансграничной безбумажной торговле. Мероприятие было организовано QazTrade при сотрудничестве с Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО). Участниками встречи стали госорганы, участники внешнеэкономической деятельности и международные эксперты, передает Учет.kz.

Как отметил генеральный директор АО «QazTrade» Азамат Аскарулы, период пандемии показал, насколько важна цифровизация всех бизнес-процессов и ускоренный переход на электронную трансграничную торговлю. При этом перевод традиционно бумажного документооборота в электронный формат способствует ускорению торговых процедур, снижению издержек ведения бизнеса и увеличению экспортной выручки, что положительно скажется на экономическом развитии страны.

Исследование по оценке готовности Республики Казахстан по переходу к трансграничной безбумажной торговле при сотрудничестве ЭСКАТО и при поддержке Министерства торговли и интеграции было начато в августе 2021 года. Целью исследования является оценка технической и правовой готовности Казахстана к трансграничной безбумажной торговле, выявление имеющихся пробелов, разработка рекомендаций и Дорожной карты по устранению таких пробелов и переходу к трансграничной безбумажной торговле. Итоги исследования, сформированные в Национальный доклад Казахстана по оценке технической и юридической готовности РК к трансграничной безбумажной торговле, рекомендации и Дорожная карта будут опубликованы на официальном сайте ЭСКАТО.

Как отмечают в QazTrade, интеграция Казахстана в международную торговую систему потребует внедрения новых технологий или стандартов в торговые процессы. Вместе с тем, чтобы устранить негативные эффекты и избежать нарушений в работе участников цепочки поставок, необходима разработка механизмов постепенного перехода.

«Выполнение исследования ЭСКАТО по оценке готовности к трансграничной безбумажной торговле экономик стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе позволит дать оценку технической и юридической готовности Казахстана к трансграничной безбумажной торговле и сформировать рекомендации и конкретный план по упрощению трансграничных торговых процедур», — пояснил заместитель Гендиректора АО «QazTrade» Нурлан Кулбатыров.