В Алматы запустили IT-песочницу с данными города

На платформе специальной платформе представлены открытые данные о жителях мегаполиса, в том числе карта плотности населения и карта передвижения и самоизоляции.

Управление цифровизации акимата Алматы запускает IT-песочницу — рабочий инструмент единого хранилища данных. Об этом сообщил руководитель управления цифровизации Баян Конирбаев. На платформе представлены открытые данные о жителях мегаполиса, в том числе карта плотности населения и карта передвижения и самоизоляции, передает Sputnik.

«Мы понимаем, что не все организации обладают достаточным объемом данных для обмена на платформе единого хранилища данных, поэтому и запускаем IT-песочницу, в которой все желающие смогут увидеть некоторые ключевые данные города», — сказал Конирбаев.

Первым шагом реализации IT-песочницы стала карта плотности населения. Она отражает количество зарегистрированных в Алматы жителей в квадратах 300 на 300 метров по различным возрастным категориям. Цвет квадрата отражает доминирование определенной возрастной группы. По этой карте алматинцы смогут выбрать для себя наиболее комфортный микрорайон.

На сайте Digital-almaty.kz во вкладке «Данные города Алматы» размещены данные по передвижениям людей во время и после пандемии Covid-19. В этом разделе представлены визуализированные данные операторов связи по передвижениям и самоизоляции жителей Алматы и пригородов с апреля 2020 года. Отдельными графиками представлены данные активности звонков на номера 102, 103, 1308, 1406 по Алматы. В разделе также представлена национальная и мировая статистика, связанная с периодом пандемии.

Менеджер проекта единого хранилища данных Аида Дарменова предложила всем заинтересованным айтишникам делиться своими идеями, которые могут лечь в основу карты плотности населения, или разработать проект на пользу города с использованием данных карты.

Отмечается, что единое хранилище данных Алматы создано как IT-платформа открытого типа, что позволяет госорганам, коммерческим компаниям, экспертным сообществам и академическим институтам обмениваться обезличенными данными на взаимовыгодной основе.

Баян Конирбаев отметил, что сведения о плотности населения, представленные в виде карты — хорошее подспорье для бизнеса, чтобы определить целевую аудиторию в конкретном районе города. Никакие другие пользовательские или персональные данные не используются. Это наглядный источник информации для экспресс-анализа для отраслевых экспертов, исследователей и студентов. Бизнес тоже найдет для себя в этом пользу.