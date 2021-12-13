В ЕАЭС могут создать совместное производство микрочипов

Такое предложение выдвинул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать совместную кооперацию по производству компьютерных составляющих для машиностроения на пространстве ЕАЭС. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Президент подчеркнул, что сегодня на мировом рынке машиностроения наблюдаются системные сбои из-за нехватки микрочипов и компьютерных элементов. Машиностроительные отрасли стран ЕАЭС не являются исключением.

«Третий год подряд мы являемся свидетелями беспрецедентного спроса на цифровую продукцию и электронные услуги, — отметил Президент. — При этом идет борьба не только за эксклюзивные инновационно-технологические решения, но и за элементарные цифровые расходные материалы. В этой связи предлагается поручить нашим правительствам при содействии научно-исследовательских институтов проработать вопрос реализации совместных кооперационных проектов по производству микрочипов и компьютерных элементов для машиностроительной отрасли. Требуется создать производственную базу, которая позволит удовлетворить в полном объеме потребности наших предприятий, а в дальнейшем наладить и экспорт».