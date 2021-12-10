Биометрическую систему для получения водительских прав внедрят в Казахстане

После выявления случаев «покупки» водительских прав госкорпорация «Правительство для граждан» усилила контроль при сдаче экзаменов.

О новой биометрической системе при сдаче теоретического экзамена и обновленном автодроме в Специализированном ЦОНе № 1 г. Нур-Султан рассказали представители Госкорпорации «Правительство для граждан» — председатель правления Адил Кожихов и управляющий директор по сервису Бахтияр Мухаметкалиев.

После выявления случаев «покупки» водительских прав госкорпорация усилила контроль при сдаче экзаменов.

«Мы ведем активную работу для того, чтобы сделать процесс сдачи экзаменов на права прозрачным. Сейчас в Нур-Султане внедряем специальную биометрическую систему при сдаче „теории“, которая полностью исключает участие посторонних людей. В следующем году планируем внедрить ее во всех регионах. Мы также обновили оборудование на столичном автодроме. Старые датчики постоянно ломались из-за того, что во время экзамена люди сбивали знаки, наезжали на бордюры. Из-за ремонта автодром периодически не работал. Теперь такой проблемы не будет», — рассказал Адил Кожихов.

Марат Турсынов добавил, что если раньше при сдаче «теории» экзаменуемый показывал только удостоверение личности, то теперь внедрена специальная биометрическая система. Кроме того, над каждым рабочим местом установлена видеокамера.

2 декабря 2021 года в Специализированном ЦОНе № 1 заработал автоматизированный автодром с новой GPS-системой, которая позволяет анализировать движение автомобиля относительно территории автодрома и элементов дорожной разметки во время экзамена.

К слову, в ноябре 2021 года получить права в спецЦОНе столицы пытались 1989 человек. 1003 из них не смогли сдать «теорию», а 887 — практический экзамен по вождению. И только 99 человек успешно прошли оба экзамена и получили водительские права.