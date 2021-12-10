Нацбанк готовит пилотный проект по внедрению национальной цифровой валюты

Итоговое решение о необходимости внедрения будет выработано к концу 2022 года.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрели итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь–ноябрь 2021 года. С докладом выступил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка рассказал о реализации проекта «Цифровой тенге». По его словам, Национальный Банк активно реализует программу развития цифровой инфраструктуры финансового сектора и внедрения финансовых инноваций. Одной из ключевых инициатив текущего года является пилотный проект по внедрению национальной цифровой валюты — цифрового тенге. Проект реализуется совместно с участниками финансового рынка и международными партнерами.

Сегодня в мире изучением вопроса выпуска и оборота национальных цифровых валют активно занимаются 63 Центральных банка. Фокусом исследований Национального Банка в 2021 году стали аспекты розничной цифровой валюты Центрального банка. Уже завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге, проведена серия обсуждений с участниками рынка и международными организациями, промежуточные результаты пилотного проекта презентованы на IX Конгрессе Финансистов Казахстана. 15 декабря 2021 года будет опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта.

«По поручению Главы государства Национальный Банк до 1 июля 2022 года разработает модель принятия решения о внедрении цифрового тенге с оценкой выгод и издержек. В декабре 2022 года будет выработано итоговое решение о необходимости внедрения цифрового тенге», — рассказал Ерболат Досаев.