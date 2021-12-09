Снежных барсов начали отслеживать со спутника

Такой метод отслеживания диких животных применяется в Казахстане впервые.

В Казахстане внедрили метод отслеживания снежных барсов с помощью спутниковой телеметрии. Работы стартовали на территории государственного национального парка Алтын Эмель. Об этом сообщили в Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Казахстане. Такой метод отслеживания диких животных применяется в Казахстане впервые. Его цель — определить ареал обитания и путей миграции снежного барса, передает Sputnik.

«Спутниковое оборудование представляет собой ошейники, которые отправляют информацию о перемещениях животных специалистам для дальнейшего изучения миграции, определения угроз и выработки предложений по их минимизации. Ошейники абсолютно экологичны и безопасны, а отлов проходит гуманным и безопасным методом, который успешно и многократно отработан в таких странах, как Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Непал, Пакистан и Россия. Суть метода заключается в том, что отлов проходит без прямого участия человека, что многократно снижает риск стресса и травматизма животного», — уточняют в ПРООН.

К спутниковой телеметрии снежного барса международные эксперты Института имени А. Н. Северцова приступили в конце ноября этого года в местах его обитания на территории нацпарка Алтын Эмель, где хищник был впервые запечатлен на фотоловушку в 2020 году. В отлове также приняли участие и казахстанские ученые Института зоологии министерства образования и науки РК. Это дает возможность параллельно обучить казахстанских специалистов. Ученые уже провели спутниковое мечение первой взрослой особи снежного барса. Всего же планируется установка еще шести спутниковых ошейников на территориях Жетысуского и Зайлийского Алатау, на Алтае и Западном Тянь-Шане.