Глава кабмина Кыргызстана посетил Офис цифрового правительства Казахстана

Багдат Мусин рассказал об основных задачах и проектах Офиса цифрового правительства.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин ознакомил представителей делегации Кыргызской Республики во главе с Председателем кабинета министров — руководителем администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым с деятельностью Офиса цифрового правительства. По словам Багдата Мусина, в рамках работы Офиса осуществляется автоматизация первичной аналитики, подготовка прогнозов и сценариев развития, мониторинг и выявление рисков срыва достижения целевых показателей и т. п.

Кроме того, Багдат Мусин рассказал о ключевых направлениях национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций», о цифровых государственных услугах и реинжиниринге бизнес-процессов на примере регистрации/перерегистрации авто, а также о проекте по цифровому мониторингу охвата и темпов вакцинации населения страны.