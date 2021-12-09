За посадкой деревьев можно следить на интерактивной карте

Казахстанцам также доступно мобильное приложение OrmanMAP.

В целях обеспечения цифрового мониторинга по посадке двух млрд деревьев создана интерактивная карта, которая является компонентом инфраструктуры пространственных данных лесного хозяйства, основанная на применении геоинформационных систем. Об этом на брифинге в СЦК рассказала вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова.

«В настоящее время подготовлена база геоданных с пространственной информацией о проводимых работах по посадке 2 млрд деревьев по территории всей страны. В базу данных внесены сведения из утвержденных комплексных планов в разрезе областей. Интерактивная карта содержит разные слои с отображением наименования учреждения, филиала лесничества, квартала и выдела. Также здесь можно увидеть информацию о площади в гектарах, породы и количество деревьев, которые высаживаются, сведения о существующих лесных питомниках, о выкопке посадочного материала учреждениями, комплексные планы по посадке. Геосервис отображает в картографическом виде все планируемые показатели по областям, на нем можно отслеживать исполнение утвержденных планов. Кроме того, разработано мобильное приложение OrmanMAP, в которое добавлена функция определения границы государственного лесного фонда областей, лесистость областей, площадь посадки, участки, запланированные для посадки леса. Имеется инфографика по посадке деревьев и поиск лесничеств», — поделилась новостями спикер.