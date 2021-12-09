Предприниматели не смогут отказаться от приема мобильных платежей

Уже в 2022 году отказ будет считаться нарушением закона «О платежах и платежных системах» и закона по защите прав потребителей.

В рамках круглого стола «Вся правда о мобильных переводах в Казахстане» директор Департамента методологии КГД МФ РК Алия Джетибаева ответила на вопросы бизнеса, касающиеся нововведений в налоговый кодекс относительно мобильных переводов, передает Учет.kz.

Принятие закона о регулировании мобильных переводов станет одной из ступеней развития налоговой культуры в стране и подготовкой ко всеобщему декларированию. Также инициатива приведет к выводу бизнеса из «тени».

По закону «О платежах и платежных системах» платежными инструментами в Казахстане являются как наличные деньги, так и карточки. С введением мобильных платежей они также будут инструментом для платежа.

«Ни один предприниматель или представитель бизнеса не имеет права отказывать в принятии карточки. С 1 марта 2022 года вступит в силу понятие мобильных платежей. И в этом виде платежа невозможно будет отказать. Отказ будет считаться нарушением закона „О платежах и платежных системах“ и закона по защите прав потребителей», — пояснила Алия Джетибаева.

Любой потребитель имеет право обжаловать в органах государственных доходов отказ в принятии карточки или мобильных платежей. Если такой факт нарушения закона будет установлен в виде фиксации, то бизнесу выставят предупреждение. При вторичном нарушении будет наложен штраф в размере 40 МРП для малого бизнеса. Любой такой отказ бизнеса влечет за собой негативные последствия.

«Я призываю весь малый и средний бизнес легализовывать свои обороты. Хочу рассказать, чем хороша легализация оборота для субъектов бизнеса. Весь микро-, малый бизнес освобожден от КПН и ИПН. Второй момент: для вас же будет выгодно выдавать фискальные чеки, пользоваться Pos-терминалом и принимать оплату через QR-код. На этапе всеобщего декларирования при сдаче декларации об активах и обязательствах вы сможете доказать государству легальный оборот», — высказалась Алия Джетибаева.

Тем временем Муратбек Мусин, заместитель руководителя ДГД по городу Нур-Султан, добавил: «Этот закон был необходим, потому что новые тренды нашей экономики наступают. Возникла необходимость реструктуризации денежных потоков, которые осуществляются в рамках мобильных переводов. ДГД должно понимать — это просто мобильные переводы или платежи за услуги и товары, которые признаются доходами. Именно этот закон регулирует данные правоотношения».

— Будут ли передаваться данные о мобильных переводах физических лиц в налоговую службу после 2025 года? Т.е будут ли проверять все мобильные переводы физических лиц?

— Нет, не все. Даже после 2025 года будут передаваться данные только тех физических лиц (не зарегистрированных в качестве ИП), которые будут подпадать под критерии в систему управления рисками, разрабатываемую совместно Национальным банком РК и Министерством финансов РК.

Таким образом, если обычный человек с зарплатной карточки переводит деньги на счет родителей, друзей, на день рождения и прочее, то эти операции не будут вызывать подозрений и не будут попадать в органы госдоходов.

Подозрительной операцией (с намеком на ведение предпринимательской деятельности) может считаться, например, такая, когда физическому лицу каждый месяц разные люди отправляют деньги. Банк может направить данные КГД для выяснения причин. Налоговый орган выставит уведомление. Физическому лицу необходимо будет доказать, что эти деньги направлены, допустим для оплаты каких-то нужд.

— Расчетный счет ИП как предпринимателя, так и как физического лица привязан к одному ИИН. Нужно ли открывать отдельный счет для приема мобильных платежей?

— Вносятся изменения в Предпринимательский кодекс в статью 27, где мы приписываем обязательство разделять этот счет. Будет два счета: для предпринимательских и для личных целей. Поправки вступят в силу с 1 марта 2022 года.