Столица борется с несанкционированными свалками с помощью дронов и умных камер

В Нур-Султане запустили пилотный проект по мониторингу несанкционированных свалок строительных и твердых бытовых отходов.

С октября текущего года столичное Управление охраны окружающей среды и природопользования запустило пилотный проект по мониторингу несанкционированных свалок строительных и твердых бытовых отходов (ТБО) и иных экологических правонарушений с применением мобильных роботов, созданных специалистами ТОО «Qmobot», передает официальный сайт городского акимата.

Технология состоит из двух «умных» видеофиксаторов, которые регистрируют любое передвижение на территории свалки и прилегающей проезжей части. При обнаружении нарушителя, например, грузового автотранспорта, система фиксирует государственный номер, время и местоположение. Аналитический модуль робота создает отчет с фотографиями и данными по правонарушению.

В настоящее время используется 10 мобильных роботов и два дрона. Также активную работу по фиксации экологических правонарушений, санитарного состояния новых свалок и обнаруженных на них нарушителей с помощью дрона и иной видео-фототехники осуществляют мобильные группы. В ходе работы обнаружено множество ранее неизвестных мест складирования ТБО, участков несанкционированного сброса снега вне территорий снежных полигонов и слива в городские ливневые коммуникации неочищенных хозяйственно-бытовых вод.

С октября по ноябрь текущего года в рамках проекта зафиксировано 58 правонарушений, предотвращено 13 случаев выброса ТБО в несанкционированных местах, все материалы направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности. По результатам анализа совершенных правонарушений наибольшее количество приходится на район «Есиль» — 30 фактов. В основном это случаи выгрузки ТБО и снега на несанкционированных свалках. Общая сумма штрафов привлеченных к ответственности лиц, согласно направленным материалам, составила более 1,5 млн тенге.

Ядром системы мониторинга является ситуационный центр. Центр оборудован сервером и рабочими машинами для отслеживания работы групп по мониторингу, роботов в поле и их взаимодействию. Роботы в поле отправляют видео на сервер центра, где нейронная сеть анализирует его и при выявлении транспорта сохраняет данные для формирования отчетов. Оператор ситуационного центра получает фото-видеоматериалы нарушений от мобильных групп и роботов с последующим составлением отчетов. На сервере центра хранятся видео с данными о правонарушении для дальнейшего использования.

Кроме того, для оперативного установления точного маршрута передвижения нарушителя с точки отгрузки до места выгрузки ТБО специалисты проекта активно сотрудничают с «Городским центром мониторинга и оперативного реагирования г. Нур-Султан» в состав которого входят Единый контакт-центр iKomek и система видеонаблюдения Сергек. Результатом совместной работы является своевременное установление фактов совершения правонарушений в экологической сфере, что позволяет в дальнейшем предотвращать подобные правонарушения.