Топ-запросы Google 2021 года

Каким был 2021 год глазами казахстанских пользователей поисковой системы?

Google представляет итоговый рейтинг самых популярных запросов казахстанских пользователей за 2021 год. Традиционно в конце года были проанализированы миллионы поисковых запросов, чтобы выяснить, что чаще всего искали казахстанцы в этом году.

Самым популярным поисковым запросом Google уходящего года в Казахстане стал «Онлайн мектеп». Высокий интерес казахстанцев к образовательным ресурсам сохраняется второй год подряд: в первой десятке запросов — ГДЗ, Билим ленд, Күнделік кз кіру и Нур сабак. Также пользователи искали информацию о национальной переписи, Чемпионате Евро-2020 и сериалах «Игра в кальмара», «Атака титанов» и «Истинная красота».

Среди людей, информацию о которых чаще всего искали казахстанцы, были политики, бизнесмены и селебрити. В лидерах — Алексей Навальный, танцор и блогер Азамат Айталиев, певица МакSим, актер Фархат Абдраимов и бизнесмен Кенес Ракишев. Также в топ-запросов в категории «Персона» вошли Принц Филипп, Арон Атабек, Ильназ Галявиев, Жан Поль Бельмондо и Саид Губденский.

Фильмом года по версии казахстанских пользователей Google стал триллер «Веном 2». Также в число самых популярных запросов в категории «Фильм года» вошли картины «Лига справедливости Зака Снайдера», «Отряд самоубийц 2», «Круэлла», трогательный мультфильм «Душа» и новый фильм из вселенной Marvel «Вечные». Кроме того, в десятку вошли боевики «Гнев человеческий», «Черная вдова», «Красное уведомление» и «Мортал комбат».

В тройку лидеров в категории «Сериал» вошли нашумевший сериал «Игра в кальмара», аниме «Атака титанов» и дорама «Истинная красота». Фаворитами среди казахстанцев по-прежнему остаются турецкие и южнокорейские сериалы. В этом году в числе самых популярных — дорамы «Королева Чорин» и «Винченцо» и турецкий сериал «Постучись в мою дверь». В топ-10 также попали аниме «Токийские мстители» и «Обещанный Неверленд», «Джинни и Джорджия» от Netfliх и российский сериал «Трудные подростки».

В категории «Покупка» в 2021 году четвертый год подряд стал победителем железнодорожный билет. Также казахстанцы искали информацию о покупке квартиры в Алматы, билета на самолет, в кино и на Медео, бассейна, кондиционера и угля в Астане.

Полностью список самых популярных запросов 2021 года в Казахстане выглядит так:

Самые популярные запросы:

1. Онлайн мектеп

2. ГДЗ

3. Билим ленд

4. Нур сабак

5. Игра в кальмара

6. Евро 2020

7. Sanaq gov kz

8. Атака титанов

9. Күнделік кз кіру

10. Истинная красота

Фильм:

1. Веном 2

2. Лига справедливости Зака Снайдера

3. Отряд самоубийц 2

4. Круэлла

5. Душа

6. Вечные

7. Гнев человеческий

8. Красное уведомление

9. Мортал комбат

10. Черная вдова

Покупка:

1. ЖД билет

2. Квартира в Алматы

3. Билет на самолет

4. Бассейн

5. Машина

6. Кондиционер

7. Медео билеты

8. Сатти жулдыз купить билет онлайн

9. Билеты в кино

10. Уголь в Астане

Персона:

1. Алексей Навальный

2. Азамат Айталиев

3. МакSим

4. Фархат Абдраимов

5. Кенес Ракишев

6. Принц Филипп

7. Арон Атабек

8. Ильназ Галявиев

9. Жан Поль Бельмондо

10. Саид Губденский

Сериал:

1. Игра в кальмара

2. Атака титанов

3. Истинная красота

4. Королева Чорин

5. Токийские мстители

6. Джинни и Джорджия

7. Постучись в мою дверь

8. Винченцо

9. Трудные подростки 3 сезон

10. Обещанный Неверленд