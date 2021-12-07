У Казахстана 6 успешно эксплуатируемых спутников на орбите

Наша страна — одна из немногих в ЦА, у которой есть собственные космические системы дистанционного зондирования Земли.

На сегодня Казахстан имеет шесть успешно эксплуатируемых отечественных спутников на орбите, в том числе — три спутника дистанционного зондирования Земли. Об этом на брифинге в СЦК рассказал председатель Аэрокосмического комитета Баубек Оралмагамбетов.

Космическая система дистанционного зондирования Земли состоит из двух космических аппаратов. Спутник высокого разрешения «KazEOSat-1» позволяет проводить детальную съемку для выявления объектов и изменений в городской среде, а также в оборонных целях. Спутник среднего разрешения «KazEOSat-2» предназначен для мониторинга обширных территорий и фиксации состояния площадных объектов, таких как сельскохозяйственные угодья, природные ресурсы и т. д. Также создана космическая система технологического назначения со спутником среднего разрешения «KazSTSat», созданным казахстанскими специалистами.

«Государственные органы направляют технические задания через Аэрокосмический комитет Национальному оператору — АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» — для проведения космического мониторинга. Мы проводим на первом этапе космическую съемку с помощью аппаратов, как казахстанских, так и зарубежных. На втором этапе проводим тематическую обработку снимков с полевыми исследованиями. Далее информация интегрируется с ведомственными информационными базами данных. Среди них — «Автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра» (АИС ГЗК), «Идентификация сельхоз животных» (ИСЖ). В результате мы получаем цифровые карты по разным отраслям с аналитической информацией. На третьем этапе всю информацию размещаем на геопортале. Через интернет госорганы получают эту информацию», — рассказал спикер.