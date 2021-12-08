Beeline вошел в Топ-3 инновационных компаний Казахстана

Опубликован первый аналитический отчет по рынку корпоративных инноваций CorpUp Kazakhstan 2021.

Tech Hub МФЦА в партнерстве с глобальной инновационной платформой Plug and Play и российской платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS подготовил первый аналитический отчет по рынку корпоративных инноваций в Казахстане «CorpUp Kazakhstan 2021». Цель отчета — предоставить компаниям практическое руководство по внедрению инструментов корпоративных инноваций с учетом реалий казахстанского рынка, а также познакомить рынок с лучшими практиками международных и казахстанских корпораций.

В рамках исследования был составлен рейтинг Топ-10 инновационных корпораций, а также Топ-10 корпораций Казахстана, наиболее открытых и привлекательных для работы с внешними инновациями по оценке локальной стартап-экосистемы. Beeline Kazakhstan вошел в оба списка: на третьей строчке среди самых инновационных компаний страны, и на четвертой — в рейтинге компаний, наиболее открытых для работы со стартапами.

В 2015–2017 гг. главный акционер Beeline, компания VEON, следовал стратегии единого мессенджера и SuperApp. Локальных инноваций было мало, а 99% решений поставляли крупные централизованные вендоры. Со сменой стратегии в 2018 году Beeline Kazakhstan получил больше свободы в разработке и продвижении собственных продуктов, в работе с местными стартапами. За это время количество собственных продуктов оператора возросло с 4 до 40.

Сегодня компания ставит перед собой цель по запуску как минимум трех новых продуктов в год. Beeline взял фокус на статус digital-оператора в семи новых, операционно самостоятельных направлениях бизнеса. Компания работает со стартапами, разрабатывающими финансовые сервисы, сервисы доставки, Big Data решения, решения для роботизации, музыкальные и образовательные сервисы, игры.

«Изначально мы развивались как классический телеком, — рассказывает Алексей Шаравар, директор по изменениям и информационным технологиям Beeline Kazakhstan. Инновации спускались „сверху“, из головной компании. Но после 2017 года мы решили, что нам нужна своя разработка. Мы начинали с двух человек, а сейчас в компании 600 человек в разработке и ИТ. Это первое, что помогло нам стать инновационными. В результате нашими цифровыми продуктами уже пользуется более семи миллионов человек».



Алексей Шаравар, IT& Change Директор Beeline Казахстан

Как подчеркнула Асель Абдрахманова, руководитель направления корпоративных инноваций Tech Hub МФЦА, в Казахстане развитый корпоративный сектор и растущий рынок B2B-стартапов, готовых предложить инновационные решения, нестандартные идеи, скорость, гибкость и высокую мотивацию команды для решения технологических задач компаний. Однако сам рынок корпоративных инноваций пока развит достаточно слабо. Опрошенные эксперты оценили уровень развития открытых инноваций в среднем на 2 балла из 5. Ввиду низкого уровня конкуренции в основных отраслях и большой доли государственного сектора, инновации не всегда рассматриваются как основной инструмент долгосрочного конкурентного преимущества. Наблюдается также отсутствие системного и комплексного подхода при внедрении открытых инноваций.

Алексей Шаравар поделился опытом Beeline в построении корпоративных инноваций, подчеркнув, что без них в дальнейшем будет все сложнее развивать бизнес — и это касается компаний из любых отраслей. Поэтому в открытые инновации нужно инвестировать много времени и ресурсов. При этом необходим долгосрочный план действий, стратегия работы и вовлеченность топ-менеджмента.

«Мы прошли большой путь по работе с инновациями, и сегодня у нас есть, чем поделиться. Мы опробовали различные схемы и поняли, что у Beeline Kazakhstan лучше всего получается развивать внутреннюю экспертизу. Конечно, мы открыты для работы со стартапами, но в первую очередь стараемся делать проекты своими силами. Более половины ребят, которые работают у нас сейчас над разработкой цифровых продуктов, выросли внутри компании — они были операторами контакт-центра, торговыми агентами и т. д. Когда вы решаете, что вам нужны инновации и цифровые продукты, не нужно сразу искать сотрудников извне. Люди для инноваций, которые хотели бы попробовать себя в этом, находятся уже внутри вашей компании. Попробуйте их обучить, дать им возможности для развития, и вы увидите отличные результаты. Да, это потребует времени и денег. Но у нас есть конкретный пример — команда, которая отвечает за роботизацию, на 80% состоит из сотрудников, которые уже работали в нашей компании. Они прошли внутреннее обучение, хакатоны и марафоны, а сейчас автоматизируют процессы, хотя они даже не имеют ИТ-образования. Для старта инноваций не нужны какие-то специальные люди — они у вас уже есть. Просто посмотрите на свою компанию изнутри».

Как рассказал Алексей, в Beeline Kazakhstan построена сильная корпоративная культура экспериментирования. Любой сотрудник может попробовать себя в цифровом предпринимательстве с помощью программ внутренней акселерации. Компания дает возможность посвятить полдня в пятницу самообучению или работе над идеей в кросс-функциональной команде. Лучшие из внутренних проектов в перспективе могут быть выделены в самостоятельные стартапы — так были запущены сервис доставки, внутренние сервисы для оптимизации работы сотрудников, роботизации рутинных процессов.



Команда-победитель на внутреннем конкурсе Beeline Digithon 2019

У Beeline Kazakhstan есть и свои инструменты для работы с инновациями. В первую очередь это внутренние проекты, такие как Beeline Digithon. Ивент проходит ежегодно и представляет собой конкурс и ярмарку внутренних стартапов, в котором региональные финалисты из девяти стран участвуют в глобальном финале в Амстердаме. За 24 часа команды при поддержке менторов должны представить жюри, совету инвесторов и внутренним заказчикам свою идею и кликабельный прототип. Проекты-победители за 2017–2019 годы были профинансированы и запущены в рынок (тарифный конструктор, логин с помощью номера Beeline в Yandex music). У оператора также с 2020 года работает R& D лаборатория — с ежегодным бюджетом, отдельным офисом в Алматы и постоянным штатом сотрудников. Она занимается разработкой прототипов принципиально новых продуктов. Так, из 50 выбранных тем команда сделала пять готовых прототипов и уже запустила два продукта (аудио-аналитика, аренда зарядок для смартфонов) с аудиторией свыше 10 тыс. человек.

На 2022 год оператор уже определил для себя направление работы. Это решения на грани софта и «железа», такие как умный склад, дроны и роботы для выполнения рутинных процессов.

Beeline работает и со сторонними компаниями и стартапами. Это сотрудничество может быть в различных форматах, однако команды не приглашаются на полную занятость — Beeline стремится сохранить самостоятельность команд и перспективы продукта на широком рынке. По сути, это совместная разработка или спонсирование разработки продукта, при которой Beeline сохраняет за собой реплику для внедрения в бизнес, а стартап может дальше развивать продукт самостоятельно.

«

Если вы не ломаете стартап, не покупаете его полностью и не диктуете свои условия, а работаете вместе как одна команда, договариваясь о тех условиях, которые будут выгодны обеим сторонам, у вас получится отличная коллаборация

»

«Например, мы запустили коллаборацию с Verigram. Ребята с нами уже два года, и мы сделали вместе сервис верификации, который сегодня используется во всех наших продуктах. Исходя из этого опыта могу сказать, что есливы не ломаете стартап, не покупаете его полностью и не диктуете свои условия, а работаете вместе как одна команда, договариваясь на берегу о тех условиях, которые будут выгодны обеим сторонам, у вас получится отличная коллаборация. Я уверен, что среди молодых стартапов, которые сейчас представлены на рынке, в том числе и в акселерационных программах, есть достаточное количество команд, у которых найдется продукт, подходящий вашему бизнесу. Достаточно лишь не пытаться эту команду интегрировать в свою компанию и посадить на зарплату или значительно видоизменять их продукт. Попробуйте найти тот подход, который устроит обе стороны. По опыту с Verigram могу сказать, что мы заменили дорогие зарубежные сервисы на их решение. И даже используя и развивая сырой вариант стартапа, мы значительно сэкономили по сравнению с решениями от вендоров, учитывая те объемы, которые нам сейчас требуются. Это хороший кейс — проект окупается, все остались в профите», — поделился Алексей Шаравар.

Beeline Kazakhstan — одна из немногих казахстанских корпораций с единым окном открытых инноваций с описанием возможностей и минимальных требований к стартапам. 3-4 раза в год оператор проводит открытые Demo-дни для внешних команд, чтобы рассказать об актуальных задачах, существующих в компании. Каждый проект попадает к своему потенциальному внутреннему заказчику и в случае заинтересованности получает поддержку. С командами ранних стадий Beeline готова сотрудничать, спонсируя разработку без найма в штат и помогая с продуктовыми и отраслевыми компетенциями, а со зрелыми командами — по модели Revenue Sharing. При этом компания работает на качество, а не количество, привлекая стартапы больше под комплементарные задачи по таким направлениям, как Engagement, Entertainment, Mobile Finance, Big Data, B2B (IoT, роботизация) и др. Базовые ожидания от стартапов — инновационная идея с большим рыночным потенциалом, мотивированная и амбициозная команда.



Beeline Big Data School

Оператор также нацелен на развитие молодых талантов. Четвертый год Beeline Казахстан проводит соревнование на лучший диджитал-проект среди студентов Enactus (с 2021 года — также для школьников), через который прошло свыше 200 проектов. Лучшие идеи получают денежные гранты на дальнейшее развитие и проходят программу бизнес-инкубатора. Также в компании запущены внутренние школы роботизации и программирования для сотрудников, где собрались лучшие практикующие менторы и преподаватели из Beeline и IT-школ страны. На стадии пилота находится еще один проект — Beeline Bootcamp — недельный интенсив для студентов казахстанских вузов, который готовит их к карьере в Digital- и IT-индустрии и значительно повышает шансы на трудоустройство.

«Мы обучаем студентов, берем на работу. В рамках этого направления Beeline Kazakhstan развернул свой цифровой инкубатор на базе программы Enactus, а в этом году запустили собственный Bootcamp. У нас работает программа стажировки Digital Generation и проект Big Data School. Вам может казаться, что нет смысла работать с молодежью — в них надо инвестировать, выделять ресурсы, тратить время. Но у ребят горящие глаза и большое желание что-то делать. По итогам Enactus могу сказать, что даже в столь молодом возрасте ребята максимально готовы и хорошо понимают, что делать с продуктом, разрабатывают код. Этого более чем достаточно, чтобы начинать с ними работать, достаточно их правильно направлять», — уверен Алексей.



Стажеры оплачиваемой программы Digital Generation

Он добавил, что любая компания может быть инновационной — даже крупная, с пятью тысячами сотрудников и 20-летней историей, как Beeline Kazakhstan. Возможностей очень много, необходимо лишь иметь желание развиваться, поддержку топ-менеджмента и намерения инвестировать в людей с пониманием, что отдача не придет сегодня же. Главное воспользоваться этими возможностями.

«

Мы развиваем свои таланты, инвестируем в них, оставляем деньги в Казахстане и не выводим за границу, оплачивая заказы на разработку у вендоров. Всего в компании сейчас более 200 разработчиков, и мы стабильно растем уже три года. Мы даем возможность локальным стартапам реализовывать свои идеи, в которые мы сами поверили. Мы поддерживаем и продвигаем ребят, ценим продуктовый подход и любим казахстанский код

»