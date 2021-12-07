Интернет-торговлю будут регулировать в ЕАЭС

Предполагается введение института операторов электронной торговли и деклараций электронной торговли.

С 2020 года разрабатываются поправки в таможенный кодекс Евразийского экономического союза в части таможенного регулирования трансграничной электронной торговли товарами. Предполагается, что они вступят в силу в ближайшие два года. Речь идет о товарах, приобретаемых потребителями на зарубежных интернет-площадках и доставляемых на таможенную территорию стран экономического союза в международных почтовых отправлениях либо экспресс-перевозчиками, передает Zakon.kz.

Как пояснили в Комитете госдоходов, таможенное регулирование внешней электронной торговли подразумевает выделение таких товаров из общей массы товаров для личного пользования и установление особенностей, таких как:

— введение института оператора электронной торговли;

— введение декларации электронной торговли;

— обеспечение возможности реализации физическим лицам товаров внешней электронной торговли с использованием таможенных (бондовых) складов;

— введение уведомительного порядка в части соблюдения требований технических регламентов Евразийского экономического союза в отношении отдельных товаров внешней электронной торговли.

Предполагается, что оператор электронной торговли будет осуществлять таможенное декларирование товаров электронной торговли и уплачивать таможенные платежи за покупателя, что, в первую очередь, снимет с физического лица необходимость обращения в таможенные органы, позволит существенно ускорить проведение операций таможенной очистки. При этом у покупателя, если он захочет сам провести таможенную очистку, останется возможность самостоятельного таможенного декларирования приобретаемых товаров.

Также поправки предусматривают приобретение товаров через таможенный склад, что позволит значительно сократить сроки доставки.

По данным КГД внесение вышеупомянутых изменений в договор о таможенном кодексе ЕАЭС и принятие актов Евразийской экономической комиссии с изменениями планируется в 2022–2023 годах.