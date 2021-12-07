Доставка готовых документов из ЦОНа на дом стала доступна еще в четырех городах РК

В апреле 2021 года госкорпорация «Правительство для граждан» запустила сервис по доставке готовых документов в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Теперь доставка готовых документов до дома стала также доступна в Талдыкоргане, Петропавловске, Актау и Актобе. Жители этих городов могут заказать документы по государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, акты на земельные участки, апостилированные документы об образовании, архивные справки, дубликаты военных билетов и другие готовые документы, всего по 144 видам госуслуг.

В момент готовности ранее заказанного документа в ЦОНе клиент получает SMS-сообщение с предложением воспользоваться сервисом доставки. При согласии клиент переходит по персональной ссылке и заполняет адрес доставки. Далее необходимо оплатить стоимость доставки в черте города — 970 тенге. Курьер доставит почту в течение одного рабочего дня с момента заказа.

«Мы создаем дополнительные сервисы, чтобы не только процесс обслуживания в ЦОНе был максимально комфортным, но и не было необходимости повторно приходить за готовым документом. Мы знаем, что не всегда у людей бывает возможность отпроситься с работы, дополнительно приезжать или оставлять дома детей. А сервис по доставке документов значительно экономит время и деньги» — рассказал Байрам Азизов, управляющий директор по связям с общественностью «Правительство для граждан».

Всего с момента запуска сервиса в апреле жители Нур-Султана, Алматы и Шымкента заказали на дом около трех тыс. документов. Первый пилотный проект по доставке документов был запущен в одном из столичных ЦОНов, где был заключен договор с партнерской службой доставки. Планируется, что до конца года сервис будет подключен во всех городах страны.