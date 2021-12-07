SentinelOne получил наивысшую оценку в отчете Gartner Peer Insights для хостовой защиты

Организации по всему миру выбирают XDR-платформу SentinelOne Singularity — об этом говорят результаты отчета «Голос клиента» Gartner.

SentinelOne анонсировал получение наивысшей оценки в отчете Gartner Peer Insights для платформ по защите конечных точек. Согласно отчету, 97% пользователей SentinelOne готовы порекомендовать XDR-платформу Singularity. Эта цифра свидетельствует об успешной реализации стремления SentinelOne защищать организации от наиболее серьезных угроз на основе передовых разработок.

На сегодняшний день рейтинг SentinelOne составляет 4,9 балла из 5 возможных на основании 775 отзывов Gartner Peer Insights по оценке платформ защиты конечных точек (EPP). В августе 2021 года в отчете «Голос клиента» SentinelOne получил наивысшую общую оценку 4,8 на основании 238 отзывов наряду с двумя другими вендорами. Всего в отчете упоминалось 18 поставщиков EPP-решений.

SentinelOne получил статус «Выбор клиента» в категории «Крупный бизнес» (с оборотом от 1 до 10 млрд долларов), «Средний бизнес» (от 50 млн до 1 млрд долларов), а также среди государственных и образовательных организаций. Этот же статус SentinelOne получил в Северной и Латинской Америке, Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Команда SentinelOne убеждена: такие высокие оценки и статусы доказывают, что организации по всему миру выбирают XDR-платформу Singularity и остаются ей довольны.

«Для проактивной защиты современных организаций от программ-вымогателей и кибератак нужны автономные технологии и непрерывные инновации. Мы считаем, что высокие оценки наших заказчиков подтверждают желание SentinelOne сделать мир безопаснее. В нашей XDR-платформе Singularity используется мощный поведенческий ИИ для автоматизации киберзащиты, минимизации рисков и обеспечения безопасного ведения бизнеса», — отмечает Даниэль Бернард, директор по маркетингу SentinelOne.

В отзывах Gartner Peer Insights компания SentinelOne имеет высокие оценки в категориях EDR (детекция и реагирование на хостах), EPP (платформы хостовой защиты) и MDR (сервисы детекции и реагирования), и при этом продолжает обеспечивать лучший в своем классе уровень удовлетворенности клиентов — ведущих организаций по всему миру. SentinelOne был высоко оценен не только по данным отчета «Голос клиента», но и назван лидером в Волшебном квадранте Gartner 2021 года для EPP-решений. Продукт компании также получил наивысшие оценки во всех трех сценариях использования (A, B и C) в отчете Gartner «Критические возможности платформ для защиты конечных точек».

Напомним, что платформа защиты конечных точек SentinelOne Singularity дает командам SOC и ИТ более эффективный способ защиты от современных сложных угроз. Singularity представлена в трех редакциях и обеспечивает дифференцированную защиту конечных точек, обнаружение атак и реагирование на них, EDR для контейнеров и функционал для удобных ИТ-процессов, объединяя несколько существующих технологий в один продукт. SentinelOne предлагает автономные агенты Sentinel для Windows, Mac, Linux и Kubernetes и поддерживает различные форм-факторы, включая физические, виртуальные, VDI, корпоративные ЦОДы, гибридные и публичные облака.

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