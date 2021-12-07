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CGS Tower Networks выходит на рынок Казахстана

BAKOTECH заключил дистрибьюторское соглашение с израильским разработчиком сетевых visibility-решений.

7 декабря 2021 18:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Софт

Израильская компания CGS Tower Networks, занимающаяся разработкой visibility-решений, впервые представила свои продукты на рынке Казахстана. Ее решения позволяют оптимизировать движение трафика внутри инфраструктуры, в результате чего все установленные технологии получают релевантный трафик в нужном объеме. Это позволит инженерам сетевой инфраструктуры быстро и легко развертывать точки доступа для тестирования в своей сети, устранять слепые зоны и перегрузку данных, а также обеспечивать отличную видимость сети.

Помимо Казахстана CGS Tower Networks также впервые представляет свои продукты на рынках Молдовы, Беларуси, Украины, Грузии, Армении, Азербайджана. Клиентам будут доступны четыре типа решений: Network TAP (Test Access Point), Network Packet Brokers, Advanced Network Packet Brokers, Virtual Advanced Network Packet Brokers.

CGS Tower Networks выходит на рынок Казахстана

«CGS Tower Networks разработала устройства следующего поколения, повышающие эффективность кибербезопасности, аналитики обширных данных и инструментов мониторинга. Это единственная компания, предоставляющая пакеты брокеров с использованием ведущих аппаратных платформ. Благодаря этому мы можем обеспечить высококачественную видимость сети, оптимизировать производительность инструментов и минимизировать затраты», — говорит Эли Накаш, вице-президент по продажам и развитию бизнеса в CGS Tower Networks.

Продукты CGS Tower Networks дают ряд преимуществ крупным и средним компаниям в телекоммуникационном, коммунальном, финансовом и государственном секторах. Это вспомогательные решения, которые могут работать с любыми продуктами, от антивирусов до систем мониторинга.

Дистрибьютором решений выступает компания BAKOTECH.

«Любые вложения в ИТ-продукты должны быть рентабельными. Бывает так, что компания не извлекает от них пользы и даже не знает об этом. Продукты CGS позволяют убедиться, что уже установленные решения работают так, как положено. Полная видимость трафика позволяет найти и устранить ошибки, ускорить процессы и внедрить новое решение там, где это необходимо. В результате мы получаем стабильную работу и серьезную экономию средств», — говорит СЕО BAKOTECH Евгений Бадах.

Как visibility-решения от компании CGS Tower Networks работают с разными известными технологиями и чем они полезны для них, узнайте здесь.

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