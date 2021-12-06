Мобильные переводы в Казахстане: личные облагаться налогом не будут

Вопрос про проект закона о мобильных переводах волнует многих казахстанцев.

Беспокойство относительно передачи данных в органы госдоходов безосновательно. Об этом заявили в министерстве финансов. Личные переводы облагаться налогом не будут, а индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты налогов с доходов до 2023 года в рамках принятого моратория, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в Комитете государственных доходов, получение от банков второго уровня сведений по всем физическим лицам предполагается только с 2025 года. Переводы между физлицами, как и прежде, не будут подлежать налогообложению. В соответствии с требованиями сохранности банковской тайны, данные о переводах физических лиц не будут передаваться налоговым органам.

Так, казахстанцы могут без ограничений совершать и принимать переводы. В соответствии с проектом закона, который размещен на сайте парламента, и с поэтапным введением всеобщего декларирования, предполагается передача сведений только с 2025 года. При этом до 2023 года в стране действует мораторий на уплату налогов с дохода индивидуальных предпринимателей.