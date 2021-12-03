Бизнес тюркоязычных стран соберут на цифровой площадке
Она даст возможность работать без посредников.
Работать без посредников предложили бизнесмены столицы предпринимателям из тюркоязычных стран. Для этого необходимо создать единую цифровую площадку. Предложение было озвучено в ходе работы тюркского бизнес-форума в Стамбуле, который прошел в рамках 8 Саммита глав тюркоязычных государств, передает Atameken.kz.
Бизнес-тур для предпринимателей Казахстана организовала Внешнеторговая палата Казахстана. От Нур-Султана участвовали четверо человек: Болат Омаров, Канат Ибраев, Кайырлы Таукен и Аман Аюпов. Параллельно член Регсовета Аскар Сыздыков принял участие в работе международной выставки Win Eurasia в Стамбуле.
«Было почетно и ответственно участвовать во встрече председателей торгово-промышленных палат и бирж тюркоязычных стран, быть частью исторического процесса интеграции деловых кругов, представляющих рынок емкостью 160 миллионов человек. И очень важно с точки зрения формирования бизнес-среды столичного региона Казахстана», — отметил по итогам бизнес-тура председатель Регионального совета Палаты предпринимателей г. Нур-Султан Булат Омаров.
В ходе выступления председатель Регсовета столичной Палаты предпринимателей озвучил предложение о необходимости создания цифровой площадки для контактов между бизнес-компаниями тюркоязычных стран. По мнению Омарова, цифровая площадка позволит упростить взаимодействие между бизнесменами по всем вопросам, без посредников. Это предложение было воспринято бизнес-сообществами стран-участниц форума с интересом и воодушевлением.