Соревнование роботов ETU Robocon 2021 прошло в Алматы

В этом году в чемпионате приняли участие 13 студенческих команд из Нур-Султана, Алматы, Кызылорды, Павлодара, Усть-Каменогорска и Алматинской области.

02 декабря в южной столице состоялся II республиканский чемпионат по робототехнике среди вузов ETU Robocon 2021. Соревнование роботов организовали Фонд Нурсултана Назарбаева, Евразийский технологический университет и компания TMK Development Group при поддержке акимата г. Алматы. Цель проекта — получение молодежью современных знаний и навыков для дальнейшей реализации потенциала в области новых технологий и робототехники.

«Этот чемпионат — масштабная площадка, где казахстанские студенты могут проявить себя, показать силы в роботостроительстве, получить поддержку от наставников и внести свой вклад в развитие цифровизации Казахстана. Казахстанская молодежь достойно проявляет себя в самых разных сферах — в культуре, искусстве, науке, исследованиях, инновациях, — демонстрируя высокий уровень мастерства, потенциала, способностей. Фонд Нурсултана Назарбаева в целях выявления и поддержки одаренных молодых казахстанцев активно поддерживает подобные проекты, направленные на раскрытие талантов молодого поколения», — отметил Сергей Тохтаров, директор представительства Фонда Нурсултана Назарбаева в г. Алматы.

ETU Robocon 2021 — это соревнование между студенческими командами по робототехнике на базе платформы Arduino. Она дает возможность молодым ученым создавать роботов «с нуля», начиная с конструкции и механики, затем электроники и заканчивая написанием программы интеллекта робота. Таким образом, каждый участник чемпионата — это уже готовый молодой специалист, пригодный на должность младшего лаборанта в любой научный институт, занимающийся наукой в сфере ИТ, электроники и робототехники.

«Уверен, что Robocon 2021 откроет новые возможности профессионального роста, общения, творчества. Чемпионат можно рассматривать как тренировку к будущей конкуренции на мировых рынках технологий», — обратился к конкурсантам заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.

До самого чемпионата юные конструкторы на базе своих вузов при помощи менторов собрали по два робота: автоматизированный и управляемый. На это у них ушло от шести до восьми месяцев. Задача первого — отправить «ракету» на импровизированную планету, а второй должен двигаться по определенной траектории и загружать шарики в лунку. Отметим, что все роботы собраны с нуля, причем из подручных средств — картона, пластика, металла, батареек, веревок и прочего. Фантазия участников здесь не ограничена. Главное условие — устройство должно работать на платформе Arduino.

Все действие происходило на специально оборудованном игровом поле. Роботов, созданных конкурсантами, оценивало компетентное жюри, которое по итогам обсуждений выбрало тройку лидеров. Первое место заняли учащиеся Университета им. Сулейман Демирель, на втором оказались студенты Казахстанско-Американского свободного университета, на третьем — Казахского национального университета им. Аль-Фараби. Победители соревнования были награждены ценными призами в виде 3D-принтера, квадрокоптера, ноутбука, а также скидками и грантами на обучение в Евразийском технологическом университете.