Нацбанк предупредил казахстанцев об активизации мошенников
Злоумышленники представляются сотрудниками Национального банка для получения персональных данных.
Представители Нацбанка предупреждают казахстанцев об активизации телефонных мошенников. Злоумышленники представляются сотрудниками Национального банка для получения персональных данных с целью хищения денежных средств. В ходе телефонного разговора они запрашивают информацию о номерах банковских счетов и наличии кредитов. Одновременно с целью якобы «технического мониторинга» просят предоставить паспортные данные, в частности ИИН.
Так же в целях проверки, мошенники просят открыть счет или в тестовом режиме оформить кредит, а затем — перевести деньги на счета третьих лиц. Казахстанцев просят не поддаваться на уловки и не проводить сомнительные операции. Рекомендуется также игнорировать электронные письма и анонимные телефонные звонки с просьбой отправки денежных средств или проведения подозрительных операций.
«Сообщения или звонки о неожиданной возможности получения денег, содержащие реквизиты неизвестных банковских счетов, в большинстве случаев указывают на мошеннические действия. При получении подозрительных писем или звонков „от Национального банка“ с просьбой отправки денежных средств советуем сразу обращаться в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.