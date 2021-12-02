В акимате рассказали, когда в горах Алматы появится стабильная мобильная связь

Заместитель акима Алматы Максат Кикимов поделился планами по развитию мобильной связи в горной местности.

По словам Максата Кикимова, для установки антенн сотовой связи осталось лишь подключить электричество. Сейчас решается вопрос, как именно это сделать: с помощью солнечных батарей или других возобновляемых источников энергии, передает Sputnik.

«Мы сейчас с Казахтелекомом этот вопрос прорабатываем. У нас есть некоторые зоны горной местности, где отсутствует интернет. Как пилотный проект мы взяли самый посещаемый — Мынжылкы. Полностью с ними отрабатываем за счет спонсорских средств. Они должны установить сотовую связь. Я думаю, что вопрос с электричеством и связью мы решим в ближайшие два месяца. Пилот запустим, если будет работать нормально, то продолжим по другим точкам в горах, где нет связи», — сказал Кикимов.

Он также напомнил, что в горах, на самых отдаленных участках, установлено 15 хижин для туристов. В них есть тревожная кнопка SOS. С ее помощью можно напрямую связаться со службой спасения Алматы.